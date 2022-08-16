Memleket Partisi'nden CHP'li ittifak belediyesine: "Tarihi rekora imza atmak üzeresiniz" - Son Dakika
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Memleket Partisi'nden CHP'li ittifak belediyesine: "Tarihi rekora imza atmak üzeresiniz"

16.08.2022 15:03
Memleket Partisi'nden CHP'li ittifak belediyesine: "Tarihi rekora imza atmak üzeresiniz"

Memleket Partisi Kırşehir Teşkilatı; 3. yılına giren belediyeyi sert dille uyardı.

Memleket Partisi Kırşehir Teşkilatı; 3. yılına giren belediyeyi sert dille uyardı. İl Başkanı Gülay Baltalık, CHP'li belediyenin şehrin eksik kalmış ve acil yatırıma ihtiyaç duyulan alanlarını görmezden geldikleri için tarihi rekora imza atmak üzere olduğunu söyledi.

İl Başkanı Baltalık; "Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sürecinde ar-ge çalışmalarını vatandaşa proje diye anlatan CHP'li ittifak belediyesi geçen 3 yıllık süreçte kamuoyunda itibar zedelenmesi yanı sıra şehre katma değer sunacak bir proje yapılmaması ile de tarihi bir rekora imza atmak üzere. Aşıkpaşa Tabiat Parkının arka kısmına yapılan kır-köy adlı yapıyı bazı ulusal kanallarda proje olarak tanıtan yetkililer, şehrin eksik kalmış ve acil yatırıma ihtiyaç duyulan alanlarını da görmezden geldiler" dedi. Belediyenin asli görevlerini proje olarak anlattıklarını aktaran Baltalık; "Kırşehirli bir vatandaş olarak CHP'li ve ortağı İYİ Parti yönetimini temel görev olan asfalt ve peyzaj çalışmalarını proje olarak kanal kanal gezip anlatmalarını kınıyorum. Bu belediyeciliğin asli görevi zaten. İhtiyacımız olan liyakatten uzak belediyemizin liyakatli kişilerin ellerine teslim edilerek şehirde istihdam sağlayacak ciddi projelere imza atmalarını sağlamak olmalıdır" diye konuştu.

"Siz yol açın, şehir için bakanlık gereğini yapsın"

Kırşehir'de, üç dönemdir söylenen fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen 'Esnaf Eğitim Merkezi' ile ilgili belediyenin yol açmasını anlatan İl Başkanı Baltalık açıklamasında; "Şayet bilmiyor iseniz ben öneri sunayım sayın başkan. 3 dönemdir yılan hikayesine dönen eski adıyla 'esnaf sarayı' yeni adıyla 'esnaf eğitim merkezi' kurulmasının yolunu açın, Ticaret Bakanlığı da gereğini yapsın. İnanıyorum ki bu merkez Ahi şehrinde liyakatli esnafların da yetişmesine katkı sunacak. Ekonomik krizin bu denli derin yaşandığı süreçte iktidara payelik yapmayın, gereğini yapın. Kırşehir halkının umutlarını söndürdünüz. Yarım kalan işleri bitirin ki vatandaş ve esnaf rahat nefes alsın. Kışın karları temizleyemeyen ve insanları beyaz örtüye güneş çıkana dek mahkum eden siz ittifak belediyesi yöneticileri, halka ne denli sosyal belediyecilik anlayışında olduğunuzu da gösterdiniz. Bizler uyarıyoruz, zaman sizin için daralıyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Gülay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi'nden CHP'li ittifak belediyesine: 'Tarihi rekora imza atmak üzeresiniz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partisi'nden CHP'li ittifak belediyesine: "Tarihi rekora imza atmak üzeresiniz" - Son Dakika
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