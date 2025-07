Menemen\'de Tahir Şahin İçin Tören Düzenlendi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden önceki dönem Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin için 20 yıl boyunca başkanlık yaptığı Menemen Belediyesi'nde tören düzenlendi.

1999-2019 yılları arasında 20 yıl boyunca Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tahir Şahin için Menemen Belediyesi önünde tören düzenlendi. Belediye binasına Tahir Şahin'in posterinin asıldığı törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte, Şahin ailesi, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Menemen halkı ve belediye çalışanları katıldı.

"Makamın ali olsun"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün burada, bu topraklara ömrünü adayan bir insanı, bir aile büyüğümüzü, Sayın Tahir Şahin'i ebediyete uğurlamak üzere toplandık. Tahir Başkan sadece bir belediye başkanı değildi. O, Menemen'in her karış toprağına emek vermiş, her sokağında iz bırakmış, bu kenti kendi ailesi gibi görmüş bir insandı. Onun için belediye başkanlığı bir görev değil, bir gönül meselesiydi. Hizmet, onun karakteriydi. Menemen'e hizmet etmek onun hayatıydı, aşkıydı, davasıydı. 1999'dan 2019'a kadar tam 20 yıl boyunca bu makamda görev yaptı. Tahir Başkan; çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, halkla iç içe oluşuyla ve her şeyden önce bu kenti kendi yuvası gibi sahiplenişiyle hafızalara kazındı. Ama yaptığı tüm başarılı görev ve icraatlardan daha fazla kalplerde bıraktığı izlerle anılacak, hatırlanacaktır. Tahir Başkan, tüm Menemen ailesinin bir parçasıydı. Belediye çalışanlarımızdan, esnafımıza, sokaktaki çocuğumuzdan yaşlılarımıza kadar birçok kişinin hayatına dokundu. Ardında hizmetleri, hatıraları, tebessümleri ve dualarıyla dolu bir ömür bıraktı. Ben şahsım adına, Menemen halkı adına, tüm belediye çalışanlarımız adına kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Menemenlilere sabır diliyorum. Mekanın cennet, makamın ali olsun Tahir Ağabey Menemen seni unutmayacak" dedi.

"Acıma ortak olduğunuz için size minnettarlığımı anlatamam"

Tahir Şahin'in eşi Nurdan Şahin da, "Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acıma ortak olduğunuz için size ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Öncelikle çok değerli bir insanı, sonra bir babayı, sonra bir dedeyi, sonra da hayat arkadaşımı kaybettim. Benim için dün çok kötü bir şaka yaptı. Dünden beri ne uyuduk, ne oturduk. İnanamıyor, algılayamıyoruz ama onun için ayakta durmaya çalışıyoruz. Ben en son 2019'da 31 Mart sabahı iki kızım ve eşimle oy kullanmak için bu belediyeden veda ederek çıkmıştım. 6 yıl sonra ilk defa bu belediyeye böyle dönmeyi hiç istemezdim. Hayatımda en büyük onurum, 20 yılda gezdiğim her sokakta beni hem onurlandırdı, gururlandırdı, onu ne kadar göklere çıkardılar. 6 yıldır sade vatandaş olarak daha çok teveccüh gördük, daha çok teşekkür aldık. Herkes bize ağabey, baba, kardeş diye sarıldı. İzninizle Sayın Başkanım, size eşimin size seslendiği gibi hitap etmek istiyorum. O şimdi burada olsaydı, 'Aydın kardeşim dünden beri yaptıklarına, Durmaz kardeşim dünden beri çabalarına ve benim sevgili Menemen ailem, personelim; sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız' derdi. Bazen belediye ailesinin bizim önümüze geçtiğini söylerdim. Bırak derdi, biz onlarla varız... O yüzden burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu onurla yaşamak benim için şeref. Güçsüz müyüm? Evet bugün çok güçsüzüm. Çok acım var. İki kızıma harika bir babaydı, torunuma mükemmel bir dedeydi, bana bir koca, can yoldaşıydı. Mekanın cennet olsun canım, nurlar içinde uyu. Ben seni sonsuza kadar hep güzelliklerle anacağım. Hakkım helal olsun. Hakkınızı da helal ediyorsanız hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Menemen Müftüsü Mehmet Seven'in duasının ardından Şahin'in naaşı, belediyeden karanfillerle uğurlandı. - İZMİR