Menteşe Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Politika

Menteşe Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Menteşe Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Yüce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Köksal, Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günü coşkuyla kutlayacaklarını belirtti ve çocuklara gelecek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

22.04.2024 19:59  Güncelleme: 20:04
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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Yüce Meclis'in kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yazılı bir mesaj yayımladı.

Koksal mesajında, "Cumhuriyeti'mizin Kurucusu Büyük önder Atatürk'ün laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Başkan Köksal,"Sevgili çocuklar; bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 104. Yıl dönümü. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği 23 Nisan, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramını, tüm yurtta olduğu gibi Menteşe'de de hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. İstikbalimiz ve geleceğimiz olan çocuklar; hepinizi çok seviyoruz. Menteşe'mizde mutlu olacağınız işler üreterek, hayallerinizin gerçek olduğu bir kent için gayretle çalışıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak sizler için hazırladığımız bir birinden eğlenceli etkinliklerimize hepinizi bekliyoruz. Geleceğimiz olan çocuklar; küçük hanımlar, küçük beyler. Hepinizi çok seviyoruz. Yüzünüzde gülücükler, kalbinizde sevgi ve umut çiçekleriniz hiç solmasın. Hepinizin gözlerinden öpüyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı sürecinde mecliste görev almış tüm mebuslarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Menteşe Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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