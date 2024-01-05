İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı ile görüştü.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in, "milliyetçi paylaşım" suçlamasıyla yargılandıkları davadan geçen günlerde tahliye edilen gazeteciler Kafkas ve Çardaklı'yı makamında kabul ettiği ifade edildi.

Görüşmede, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da yer aldığı bildirildi.