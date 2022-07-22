Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir" - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir"

22.07.2022 19:45
Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Karadeniz gezisi çerçevesinde Samsun'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Terme ve 19 Mayıs ilçelerini ziyaretinin ardından otobüsle Atakum ilçesine gelerek, burada vatandaşlara seslendi. Mültecilerle ilgili açıklama yapan Akşener, "Birlikte seçmeni el ele verip velinimet yapacağız. Tavsiyeler, talepler dinliyorum. Kimine göre 5,5 milyon, kimine göre 6 milyon aynı şehirde, aynı ülkede, aynı devlette, aynı topraklarda doğmuş insanlar Türkiye'ye geldiler. Rumeli'den mübadele gelenlerle onları mukayese ediyorlar. Balkanlar 1400'lü yıllarda Türkler tarafından fethedildi. Hepimiz Anadolu'dan gittik. İstanbul fethedilmeden Osmanlı bizi evlad-ı fatihan diye gönderdi. Osmanlı yıkıldı ve o topraklar kayboldu. Mübadele ile Türkler geri döndü. Rumeli'den mübadele ile geri dönenlerle Suriyelileri aynı tutan bir tarih anlayışıdır. Çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin demografisi değişiyor. Bu göçmenlerin memleketlerine, ülkelerine, topraklarına geri dönmesi gerekir. Biz bunu başaracağız. Yapacağız inşallah. Bu sözü de buradan söylemiş olalım" dedi.

"Fındığı 74 TL'den açıklatmak istiyoruz"

Akşener, şöyle devam etti:

"Karadeniz'i geziyorum. Fındığı 74 TL'den açıklatmak istiyoruz. Çeltik 15 TL olmak durumundadır. Onun için geziyorum."

Konuşmasının ardından Akşener, esnaf ziyareti yaptı. Akşener'e Atakum ilçesindeki ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci eşlik etti. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Meral Akşener, Samsun Atakum'da: 'Bu Yaz Boyunca 5 Maaş, 10 Maaş Alıp Size Küfredenlerin Korkulu Rüyası Olacağız' Meral Akşener, Samsun Atakum'da: 'Bu Yaz Boyunca 5 Maaş, 10 Maaş Alıp Size Küfredenlerin Korkulu Rüyası Olacağız' Akşener, Samsun Terme'de: 'İsrafı Bitireceğiz, Hırsızlığı Bitireceğiz, Yolsuzluğu Bitireceğiz' Akşener, Samsun Terme'de: 'İsrafı Bitireceğiz, Hırsızlığı Bitireceğiz, Yolsuzluğu Bitireceğiz'
Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Karadeniz, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener: 'Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 19:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement