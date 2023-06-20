Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılacağı iddiası

Seçimlerden önce 6'lı Masa'dan zehir zemberek sözlerle ayrıldıktan sonra geri dönmek zorunda kalan ve bu tutumu nedeniyle özellikle kendi partilileri tarafından eleştirilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde Akşener'in bu hafta İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrılığını ilan edeceği konuşuluyor.

İPLER TAMAMEN KOPUYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması, bununla birlikte parlamentoda da istedikleri vekil sayısını elde edemeyen İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Akşener'in liderliğinin de ciddi anlamda tartışılmaya başlandığı bu süreçte sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; Akşener, bu haftaki grup toplantısında 6'lı Masa ile ipleri tamamen koparacak.

İSMAİL SAYMAZ DA DİLLENDİRDİ

Gazeteci İsmail Saymaz da Sözcü TV'de konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Üslubunun, içeriğinin sert olacağını duyuyorum. Millet İttifakı'yla ayrılığını iddia edecek ve İYİ Parti bundan sonra milliyetçi muhafazakar bir üçüncü yol olarak konumlanacak" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: 16'LI MASA KURACAĞIM

Bu iddiaların dillendirildiği süreçte ittifak ortaklarından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da faklı bir çıkış geldi. 6'lı Masa'yı genişleteceklerinin sinyalini veren CHP lideri, "Hiçbirimizin, hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Bu Duyunu Umumiye kabinesini mutlaka göndereceğiz" ifadelerini kullandı.