Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılacağı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılacağı iddiası

20.06.2023 18:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu hafta İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrılığını ilan edeceği iddiaları kulislerde konuşuluyor. İddiaların dillendirildiği süreçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 6'lı Masa'yı genişleteceklerinin sinyalini verdi.

Seçimlerden önce 6'lı Masa'dan zehir zemberek sözlerle ayrıldıktan sonra geri dönmek zorunda kalan ve bu tutumu nedeniyle özellikle kendi partilileri tarafından eleştirilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde Akşener'in bu hafta İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrılığını ilan edeceği konuşuluyor.

İPLER TAMAMEN KOPUYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması, bununla birlikte parlamentoda da istedikleri vekil sayısını elde edemeyen İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Akşener'in liderliğinin de ciddi anlamda tartışılmaya başlandığı bu süreçte sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; Akşener, bu haftaki grup toplantısında 6'lı Masa ile ipleri tamamen koparacak.

İSMAİL SAYMAZ DA DİLLENDİRDİ

Gazeteci İsmail Saymaz da Sözcü TV'de konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Üslubunun, içeriğinin sert olacağını duyuyorum. Millet İttifakı'yla ayrılığını iddia edecek ve İYİ Parti bundan sonra milliyetçi muhafazakar bir üçüncü yol olarak konumlanacak" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: 16'LI MASA KURACAĞIM

Bu iddiaların dillendirildiği süreçte ittifak ortaklarından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da faklı bir çıkış geldi. 6'lı Masa'yı genişleteceklerinin sinyalini veren CHP lideri, "Hiçbirimizin, hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Bu Duyunu Umumiye kabinesini mutlaka göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • necmettin durmaz: zavallı kılıcdaroğlu yakında sen postalanıyorsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erol MARASLI: Kılıçtaroğlu ben eski MHP li yenı iyi partili olarak hayatta yapmayacağım işi yaptım 2 seçimdede sana oy verdim ama sen oldugun sürece bırak 16 şu 116 şu masada kursan kazanamazsın. Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
500
İyi Parti İl Başkanlarından Akşener'e Destek: 'Tarihsel Süreci de Göz Önüne Alarak Sayın Genel Başkanımıza Kurultayda Desteğimiz Tamdır' İyi Parti İl Başkanlarından Akşener'e Destek: 'Tarihsel Süreci de Göz Önüne Alarak Sayın Genel Başkanımıza Kurultayda Desteğimiz Tamdır'

Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılacağı iddiası - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Fenerbahçe, Türkiye Kupası Finali'nde çeşitli sebeplerle 456 bin TL para cezası aldı
18:30 PFDK, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formasıyla ilgili kararını verdi
18:32 Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
18:32 Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılacağı iddiası
18:26 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sosyal hizmet uzmanı PKK üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
18:24 Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti
18:21 Bomba iddia: Akşener bu hafta Millet İttifakı'ndan ayrılacağını ilan edecek
18:23 Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik öneme sahip
18:19 İBB çalışanı Şafak Duran'a terörden 7 yıl 6 ay hapis cezası
18:16 Asgari ücretin ardından sıra memur ve emekliye geldi! İşte masadaki zam oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 19:08:15. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılacağı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement