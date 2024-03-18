Meral Akşener: İYİ Parti, halkın sesi olmak için kuruldu

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyasetin çok rahat yapıldığı bu kutuplaşma sistemini yıkmak için partimiz kuruldu. Bizim partimiz sizin sesiniz olmak üzere kuruldu. Bu sesi de duyurmak için elimizden geleni yaptık." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Akşener, Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Bir iş yerinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ali Yazıcı ile karşılaşan Akşener, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Necmettin Erbakan ile olan anılarını anlattı.

Daha sonra Beşikdüzü ilçesine geçen Akşener, halka hitaben yaptığı konuşmada, halkın sesi olmaya çalıştıklarını belirterek, "Siyasetin çok rahat yapıldığı bu kutuplaşma sistemini yıkmak için partimiz kuruldu. Bizim partimiz sizin sesiniz olmak üzere kuruldu. Bu sesi de duyurmak için elimizden geleni yaptık. Şimdi 2023 yılında bana dediniz ki siz seçmen olarak 'Ey Meral Akşener ve İYİ Partililer biz sizi muhalefet ettik, gözümüzün önünde bulunacaksınız, takip ediyoruz sizi.' Verdiğiniz görev ne? Halkın avukatı olmak, yani sizin sesiniz olmak, sizin sesiniz olmaya devam etmek." diye konuştu.

Akşener, halkın kendilerine verdiği görev çerçevesinde üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat bir ara bu ucube sistemin getirdiği ittifak sistemine mecbur kaldığımız için biz de malum seçmenin bir denge kurabilmesi için, bu sisteme muhalefet edenlerin güç edinebilmesi için, güç hissetmesi için, umutlanması için bu ittifak sisteminin birinin içine dahil olduk. Yapılan eksiklikleri gördük 2018'de, sonra 2019'a giderken. Sizin hemşehriniz Koray Aydın karşımda, geldi bana 'Bacım.' dedi, 'Bu seçmen umutsuz halde, yani bu ucube sistemi değiştirmeye yönelik yetersiz kalındığını hissediyor.' Dolayısıyla 'Ne yapalım ağabey?' dedim. Dedi ki 'Biz Cumhuriyet Halk Partisine gidelim, belediye dahil bir ortaklaşmayı, bir ittifakı teklif edelim.' Bakın karşımızdakiler akıl etmedi ha gene sizin hemşehriniz akıl etti. Randevuyu bizzat ben aldım. Sayın Kılıçdaroğlu'na gitti, görüştü ve Allah'ım şahittir ki 'Biz Türkiye mi, İYİ Parti mi?' dendiğinde Türkiye'yi tercih ettik. Sonuç itibarıyla İstanbul ve Ankara kazanıldı."

Kimseyi kötülemek için konuşma yapmadığını dile getiren Akşener, "2023'e giderken bu iki arkadaşımızı istediniz. İç Anadolu Mansur Bey'i istedi, bu bölgeler Akdeniz, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi de Sayın İmamoğlu'nu istedi. Sonuç itibarıyla öyle oldu, böyle oldu derken mesele Tayyip Erdoğan'a düşmanlık veya dostluk değil. Bu sistemin yamukluğu, bu sistem yamuk bir sistem, bu sistem sizi yok farz eden sistem. Sonuç itibarıyla bu sistemi değiştiremedik." dedi.

"Rekabet hizmet üzerinden, rekabet proje üzerinden olsun"

Akşener, sonra kuruluş felsefelerine dönmeye karar verdiklerini kaydederek, "Nedir bu? Sizin sesiniz olmak, hür ve müstakil olarak kutuplaşmış bu sistemin içerisinden sadece sizi düşünen, sadece köylüyü, esnafı, atanamayan öğretmeni, mülakatta elenen çocukları, şiddet gören kadınları, ülkenin refahını ve elbette dertli olan insanların sesi olmayı öne koyalım. Rekabet hizmet üzerinden, rekabet proje üzerinden olsun. Nasıl sizin için müşteri velinimetse, seçmen de siyasetçi için velinimet olmalı." ifadesini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener, emekli maaşlarını eleştirerek, "Erdoğan'a diyorum ki 'Emekliyi rahat ettirirsen oylarını alabilirsin.', ona diyecek bir şeyimiz yok. Dönüp diyorlar ki 'Erdoğan'a Akşener oy istiyor.' Ne alakası var kardeşim? Ben sizin sesinizim, yapsın, gereğini yaparsınız yapmazsınız, o beni ilgilendirmez ama yapmadığı takdirde oylarınıza talibim. Tutun elimi bakın 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılır görün, göstereyim herkese." diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından esnafı ziyaret ederek belediye başkan adayları için oy istedi.

Son olarak Yomra ilçesine giden Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu.