Meral Akşener: Milletin avukatı olma görevini yerine getireceğim

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletin baş tacı edilebilmesi için, seçmenin velinimet olması için bize güç verirseniz ben de üzerime düşen milletin avukatı olma görevini yerine getiririm." dedi.

Akşener, partisinin Çorum İl Başkanlığınca kentteki otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İYİ Partinin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin için destek istedi.

Emekli aylıklarını değerlendiren Akşener, şunları dile getirdi:

"10 bin lira emekli maaşı alan benim emekli kardeşim, Çorum'da da açtır, Çankırı'da da açtır, Edirne'de de açtır. Buradan Sayın Erdoğan'a ve emekli kardeşlerime sesleniyorum. Bunu çok söylediğim için benimle dalga geçildi, 'Anlatacak bir şeyi yok, ha bire emekli konuşuyor.' diye. Bugün emeklilerin durumundan daha önemli Türkiye'nin içinde ne var ki? Sayın Erdoğan, her şey iki dudağının arasında. Bu gece karar versen yarın uygulanır. Birincisi, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. İki, 12 bin lira seyyanen zam vereceksin ve bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Eğer yapmıyorsan, emekli kardeşlerimin oylarına talibim. Buradan söz veriyorum, bu hakkınızı söke söke alacağım."

"Benim için esas olan millettir"

Seçmenlerden oy verirken dikkatli olmalarını isteyen Akşener, "Benim için esas olan millettir. Oy verenin de vermeyenin de o önemi hissetmesidir." dedi.

Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birinin oy verdiği partiye oy verme nedeni Allah rızası için şuculuktan, buculuktan olmasın. Önce bana, sonra Çorum'a, sonra milletime ne faydası var yoksa tepede itiş kakış, arkalarda ince saz. Çırak çıkan milletimiz oluyor. Milletin baş tacı edilebilmesi için, seçmenin velinimet olması için bize güç verirseniz ben de üzerime düşen milletin avukatı olma görevini yerine getiririm."

İftar programına İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin ve vatandaşlar katıldı.