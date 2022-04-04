Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

"YÜZDE 16-17 ARASINDAYIZ"

İYİ Parti'nin oy oranına ilişkin konuşan Akşener, "Biz hiç özel anket yaptırmıyoruz biz. 7 gruba aboneyiz. Onlarda çıkan her anket sonucu size de geliyor bize de geliyor. Sadece bu. Türkiye geneli 17,5'tu. Bu sayın Bekir Ağırdır'ın abonesiyiz biz. Bize oradan gelen bu şekilde. İstanbul özel yaptırmıştık. Bize ait yani o. 17 buçuktu Sayın Ağırdır'da. Şimdi bugün bir, sosyal medyada gördüm. ORC'nin orada da yüzde 17'yiz. Yani bu ay sanırım, mart sonu nisan başı yüzde 16-17 arasında görünüyoruz. İnşallah haziran ayı sonuna kadar belli bir ivmeyi yakalayabiliriz." diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM BEKLEMİYORUM"

Erken seçim bekleyip beklemediği sorusu üzerine Akşener, "Ben maalesef göremiyor. Ekonomi çok kötü olduğu için göremiyorum. Ekonomi iyi olsa yaparlar. Şimdi bir kanun geçti. Seçim yasası geçti. Bu seçim yasasının artılarına eksilerine bakıyorsunuz. Baktığınız zaman hakimler şunlar bunlar dışında, üç kağıda yönelik, bunlar dışında baktığınız zaman Cumhur İttifakı'na da bir faydası yok. Dolayısıyla acaba bu yasanın Millet İttifakı içindeki siyasi partileri birbirine düşürmek amaçlı olup olmadığını ben merak ediyorum. Üzerine de düşünüyorum doğrusu. Bu yasasının 1 yıl geçmesi gerekiyor üzerinden. Mesela kasım ayında, böyle bir öngörüm yok sadece fikir uçuşturuyorum, kasım ayında bir seçim kararı alınmış olsa, bu eski seçim yasasıyla geçilmiş olacak. Onun için bu yasaya da biz çalışıyoruz, simülasyonu. İYİ Parti öğrenen bir organizasyon." ifadelerini kullandı.