Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Personelle Bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Personelle Bayramlaştı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her bayram gerçekleştirdiği personelle bayramlaşma programını bu bayram da sürdürdü. Başkan Kavuş, belediye çalışanlarına teşekkür ederek, belediye hizmetlerinin bayram tatili boyunca da devam edeceğini belirtti.

14.06.2024 14:34
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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş her bayram gerçekleştirdiği personelle bayramlaşma programını bu bayram da sürdürdü. Belediye olarak çalışmalarının 9 günlük bayram tatili boyunca yoğun bir tempoda devam edeceğini belirten Başkan Kavuş, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da ilçemiz ve hemşehrilerimiz güzel bir bayram yaşasınlar diye sürekli sahada olacağız" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş her bayram gerçekleştirdiği personelle bayramlaşma programını bu bayram da sürdürdü. Bu kapsamda ilk olarak Meram Belediyesi Arif Bilge Tesisleri'nde çalışan personelle buluşan Başkan Mustafa Kavuş, tüm personelle tek tek bayramlaştı. İlçenin rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesinde en büyük paylardan birinin de belediye çalışanlarına ait olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, fedakarlıklarından dolayı personeline teşekkür etti. Belediye hizmetlerinin 9 günlük bayram tatili boyunca yoğun bir tempoda devam edeceğini ifade eden Başkan Kavuş, "Hepinizin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum. Rabbim, sağlık ve sıhhat içinde daha nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Pek çok arkadaşımız bayram boyunca çalışmaya devam edecek. Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu bayram da ilçemize en güzel bayramı yaşatacağız" şeklinde konuştu.

"Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasın"

Arif Bilge Tesisleri'nden sonra Meram Belediyesi Hizmet Binası'na geçen Başkan Mustafa Kavuş, burada görev yapan mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Konuşmasına, Meram'da yerel seçimlerde bir ilk yaşandığını hatırlatarak başlayan Başkan Kavuş, seçimlerin hemen akabinde kaldıkları yerden daha hızlı ve daha güçlü koşturmaya devam ettiklerini belirtti. Ekibinden güç aldığını ve onlarla çalışmaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, "Allah, birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi ve samimiyetimizi artırsın. Birlikte Meram için koşturmaya devam ediyoruz. Zorlukları birlikte aşıyor, başarıyı birlikte yakalıyoruz. Meram için daha güzel, daha verimli, daha samimi ve daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizlerin ve ailelerinizin bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Başkan Kavuş, konuşmasının ardından burada görev yapan belediye personeliyle bayramlaştı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Personelle Bayramlaştı - Son Dakika

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