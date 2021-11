Meram'ın kardeş şehri Mutki Belediyesi'nden ziyaret - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özellikle kardeş belediyeler arasındaki dostluk, dayanışma ile ekonomik ve kültürel anlamda işbirliklerini artırabilmek amacıyla gayret gösterdiklerini söyledi.

Meram'ın kardeş şehirlerinden olan Bitlis Mutki İlçe Belediye Başkanı Vahdettin Barlak ve AK Parti Mutki İlçe Başkanı Ali Akın, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti. AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da ziyarette bulundu. Meram gibi güzel bir ilçe ile kardeş şehir ve kardeş belediye olmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu kaydeden Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Meram'ın dünü ve bugünü en güzel şekilde birleştirmiş modern görüntüsüyle kendisini herkese hayran bıraktığını ifade etti.

"Bağlarımızı güçlendirdikçe, şehirlerimiz güçlenecek, Türkiye güçlenecek"

Kardeş şehirler ve kardeş belediyeler arasındaki dostluğun ve dayanışmanın ekonomik ve kültürel anlamda büyük kazanım olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise bu nedenle şehirler arasındaki her türlü işbirliğinin artırılmasının gerekliliğine inandıklarının altını çizdi. Kendileri için her kardeş şehrin yerinin ayrı olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Her birinin kalbimizdeki yeri ayrı Mutki'nin ki apayrı. Kardeş şehir mutabakatıyla Mutki ile aramızdaki gönül bağı çok daha güçlendi. İlçeniz ve sizlerle ezeli ve ebedi bir kardeşliğimiz, tarih ve kültür bağımız var. Kardeş şehir olarak tarihi bağlarımızı güçlendirmek, kardeşliğimizi pekiştirmek gibi bir misyonumuz var. Önceliğimiz bu kardeşliğimizin sıkı bağlarla güçlendirilmesi. Ancak bu şekilde güçlü bir Türkiye ve güçlü şehirler inşa edebiliriz" diye konuştu. - KONYA