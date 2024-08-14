Merih Demiral'ın bozkurt işaretli heykel önergesi reddedildi

Politika

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısında, milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işaretli heykelinin İzmir'de uygun görülen bir yere dikilmesine ilişkin önerge reddedildi.

Meclis salonunda gündeme eklenen önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesine ilişkin dün komisyonda oy çokluğuyla reddedilen önerge, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Komisyonun ret kararı Meclis'te de kabul edildi.

Kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Uygun görülen bir noktaya milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelinin yapılması talebine yönelik yazılı önergenin, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca oy çokluğu ile uygun bulunmadığına Kent Konseyi Komisyonunca '5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinde belediye sınırları içerisinde herhangi bir yere heykel dikilmesiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olmayan bir konu hakkında da Belediye Meclisinin karar vermesi uygun olmayacağından' şeklindeki görüş doğrultusunda oy çokluğu ile uygun bulunmadığına, Hukuk Komisyonunca '5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinde, Belediye Meclisinin görev yetkileri sayılmıştır. Bunlar arasında heykel yapılması gibi, esasen icrayı ilgilendiren bir hüküm yer almamıştır. Bu itibarla, karar organı olan Meclisin görev ve yetkisinde olmayan önergedeki istem konusunun" oy çokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin müşterek rapor"

Önergeyi veren MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, 2024'te Demiral'ın yaptığı simgeye Avrupa'nın ırkçılık yaparak ceza vermesine tepki göstermeleri gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Altınkeser, Ankara ve İstanbul belediye meclislerinde de benzer önergelerin verildiğini belirterek, "İzmir'den ses verelim dedik. Ancak İzmir'de konu gündeme oturdu. Son genel başkanınız Kemal Bey'in bozkurt işareti yapmış birçok fotoğrafı vardır. Deprem bölgesinde 'Bozkurt Kemal' diye karşılanmıştır. Demek ki CHP'de de bozkurt simgesi yapılabiliyor. Bir gün size de nasip olur inşallah." dedi.

"Yeterli neden ve gerekçe görmüyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Altınkeser'in sözlerine ise şöyle yanıt verdi:

"Bu hareketi yapan futbolcumuz, bir maçtan sonra herhalde siyasi tercihi bu bilemiyorum, böyle bir hareketi yapma gereği duydu. Ona verilen cezadan biz de rahatsız olduk. Tepki de gösterebiliriz ama heykel dikmek nedir. Sizler de bizleri sık sık 'çok fazla heykel dikiyorsunuz' diye eleştiriyorsunuz. İstediğiniz heykel bozkurt heykeli değil. Bozkurt işareti yapmakta olan bir futbolcu heykelini İzmir'e neden dikelim. Tepki gösterin. Bu sizin kendi partinizin hareketi olduğu için bunu istiyor olabilirsiniz, bu hakkınız ancak biz niye isteyelim? Ben CHP'li İzmir Büyükşehir belediye başkanıyım. Bozkurt işaretine bir tepkimiz yok. Aldığı cezaya tepki göstermiyor da değiliz. İzmir'in bir futbolcusu da değil. Yeterli neden ve gerekçe görmüyoruz."

Tugay ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi'nde örgütlü memur ve sözleşmeli memurlar arasında toplu sözleşmede anlaşmaya varmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tugay, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yaşadığımız bazı olumsuzluklar nedeniyle herhangi bir özel kötü duygu içerisinde değilim. Bunlar demokratik süreçlerdir, insanlar hak talep eder, onlara karşılık biz de farklı şeyleri söyleriz, savunuruz. Burası bir aile ortamıdır. Bizler tüm çalışanlarımızla belediyemizin adına bu kurumu hizmet eder hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu sözlerimiz samimi sözlerdir. Belediyemize ve memur arkadaşlarımıza hayırlı olsun."