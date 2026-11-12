Merkezefendi\'de Yeni Parti adayı Osman Bartal 22 oyla başkanvekili seçildi

DENİZLİ'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın, 'Rüşvet', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini Yeni Parti'nin adayı Osman Bartal kazandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. 'Rüşvet', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'İrtikap' suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve avukat eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, bazı belediye çalışanları ve inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Belediye binası, Başkan Doğan'ın evi ve diğer şüphelilerin adreslerinde arama yapılarak delillere el konuldu.

BAŞKAN VE EŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜÇ TURDA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Başkan Doğan'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Birinci Başkanvekili Fatma Atıcı'nın başkanlık ettiği meclis oturumunda, Yeni Parti Osman Bartal'ı, AK Parti ise Yavuz Aki'yi aday gösterdi. İlk iki turda adaylar yeterli oy sayısına ulaşamayınca üçüncü tur oylamaya geçildi. Bu turda 22 oy alan Yeni Parti'nin adayı Osman Bartal, Merkezefendi Belediyesi Başkanvekili seçildi. AK Parti'nin adayı Yavuz Aki ise 14 oy aldı.