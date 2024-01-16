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Mersin-Antalya karayolundaki kaza için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Mersin-Antalya karayolundaki kaza için soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin-Antalya karayolunda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Mersin-Antalya karayolundaki kaza için soruşturma başlatıldı
16.01.2024 - 09:32,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 kişinin hayatını kaybettiği Mersin- Antalya karayolundaki kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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