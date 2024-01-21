Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: İkinci 5 yılda daha güzel işler olacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in önemli bir kent olduğunu belirterek, "Biz rahatız. Onun için de ağzımız dolu dolu konuşuyoruz. İkinci 5 yılda daha güzel işler olacak" dedi.

Seçer. Köselerli ve Atalar mahallelerini ziyaret ederek halkla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında Mersin'de her noktaya ve kesime eşit hizmet götürdüklerini söyleyen Seçer, bu hizmetlerin halk nezdinde yüksek memnuniyetle karşılık bulduğunu savundu. Seçer, "Hepimiz insanız. Mersin göçlerle kurulmuş, büyümüş bir kent. Biz, 'Bu Türkmen bu Alevi, bu Sünni, bu Kürt, bu Türk' dediğimiz noktada bu işin altından kalkamayız. Bizim önderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bizim bayrağımız tek vatanımız tek. Atatürk 'Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır' demiş. Ben vazifemi en iyi şekilde yapıyorum" diye konuştu.

"Her şey vatandaşlarım için"

Yapılan tüm hizmetlerin vatandaşların daha kaliteli ve kolay bir yaşam sürmesi adına gerçekleştirildiğinin altını çizen Seçer, "Her şey vatandaşlarım için. Bu kimliği taşıyan herkes bizim yurttaşımızdır. Biz ayrımcı değiliz. Biz kardeşiz. Her şeyden önce birbirimizi ayırmayacağız. Bizim başka vatanımız yok. Bizim çocuklarımızın gidip yaşayacağı başka bir Türkiye yok. Biz bu ülkeye aitiz, sonuna kadar da sonsuza kadar da buradayız. Ayrım yapmadan koruyacağız" sözlerine yer verdi.

"Bu Ramazan'da da desteklerimiz devam edecek"

Seçer, Refakatçi Evi Dosthane hizmetini anlatarak, merkeze hastane için gelen ve kalacak yeri olmayan vatandaşların kalabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili her türlü konuda vatandaşların 'Alo 185'ten yardım alabileceklerini söyleyen Seçer, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere her yıl olduğu gibi bu yıl da koli desteğinde bulunacaklarını belirtti.

"Ovaya da sahile de hizmet yaptık"

Dağlık bölgelere ve orada yaşayan Yörüklere de hizmet götürdüklerini anımsatan Seçer, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' başta olmak üzere tarımsal alanda verdikleri destekleri anlatarak, "4 yılda toplam 6 bin küçükbaş hayvan dağıttık. Her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıttık. Şu ana kadar 300 kilometreye yakın sulama borusu desteği yaptık. Fide, fidan desteği yaptık. Zeytin boylama makinesinden dal parçalama makinesi destekleri gönderdik. Kırsal mahallelerde her isteyen muhtarıma kadınlar için hamur yoğurma makinesi gönderdim. Ovaya da sahile de hizmet yaptık" ifadelerini kullandı.

"Pamukluk için şu anda arıtmanın ihalesine çıkıyoruz"

Bölgede bazı mahallelerin Berdan'dan içme suyu alabildiğini bazılarınınsa alamadığını söyleyen Seçer, su sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarının müjdesini vererek, "Biz Pamukluk'u devreye aldığımız zaman artık tüm Tarsus ovasına Berdan suyunu vereceğiz. Mersin merkezdeki nüfusun su ihtiyacının yüzde 85'ini Tarsus'tan alıyoruz. Şu anda arıtmanın ihalesine çıkıyoruz. 80 milyon Avro. Yani 2.5 milyar TL. Bunun 56 milyon Avrosunu yani 1 milyar 700 milyon TL'lik kısmına hibe bulduk. Avrupa Bankası bize deprem fonundan verdi" dedi.

"İkinci 5 yılda daha güzel işler olacak"

Mersin'in önemli bir kent olduğuna, Büyükşehir Belediyesinin de önemli bir belediye olduğuna vurgu yapan Seçer, şöyle devam etti; "Zengin, güçlü, aklı yerinde, çalışanları işi biliyor, çalışkan, başkanları da çalışıyor, gecesini, gündüzüne katıyor. Yapmadığımız bir şey var mı, onu da yapalım. Her türlü imkanı kullanıyoruz. Biz rahatız. Onun için de ağzımız dolu dolu konuşuyoruz. İkinci 5 yılda daha güzel işler olacak." İlk 5 yılda zorluklar yaşadıklarını ve atlattıklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Zorlukları aştık. Şimdi kasa düzene girdi. Sorun yok, herkes bizimle iş yapıyor. Bizim sözümüzün sağlam olduğunu yüklenici firmalar biliyor. Güzel bir yönetim sergiledik. İkinci 5 yılda hizmet katlanarak devam edecek" diye konuştu. - MERSİN