Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Havası Sevinç Gökayaz Vefat Etti - Son Dakika
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Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Havası Sevinç Gökayaz Vefat Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'in Havası Sevinç Gökayaz Vefat Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in halası Sevinç Gökayaz, yaşamını yitirdi. Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

19.01.2025 13:29  Güncelleme: 13:32
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in halası Sevinç Gökayaz vefat etti, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in halası Sevinç Gökayaz dün yaşamını yitirdi. Gökayaz için bugün Tarsus Güney Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Başkan Seçer'in ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Talat Dinçer, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, geçmiş dönem milletvekilleri, iş ve siyaset dünyasının temsilcileri, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve bürokratları, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gökayaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, cenaze merasiminde aile üyeleri ve yakınlarıyla birlikte yer alarak taziye dileklerini kabul etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Havası Sevinç Gökayaz Vefat Etti - Son Dakika

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