Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Litvanya Büyükelçisi\'ni ağırladı

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente ziyarette bulunan Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'i ağırladı.

Başkan Seçer, Büyükelçi Degutis'in ziyaretinde, Mersin ve Türkiye'nin Litvanya ile ticari ve kültürel anlamda ilişkilerinin geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi. Mersin'in özellikle Avrupa kentleriyle ilişkilerde oldukça avantaj sağlayan bir kent olduğunu belirten Seçer, "Mersin'in hem lokasyonu, hem sektörel özellikleri, hem de kültürel yapısı buna çok uygun. Limanımız bizim işimizi kolaylaştırıyor. Burada üretilip ihraç kalemi olarak dünyanın birçok ülkesine ticari amaçla sevk edilecek ürünlerin Doğu Akdeniz'e açılan kapı olan limandan sevk edilmesi kentimizin ticari hacmini de yükseltiyor. Sadece bölgemizde üretilen ürünler değil, bölgeye yakın coğrafyada üretilen ürünler de bu liman üzerinden ihraç ediliyor. Bu da Mersin'e ayrı bir değer katıyor" dedi.

Kentte hemen hemen bütün sektörlerin yer aldığını ifade eden Seçer, bunun da Mersin'i diğer bölgelerden farklı kılan özelliklerin başında geldiğini kaydetti.

"Mersin kültürel ve sosyal faaliyetler açısından da önemli birikime sahip"

Mersin'in sadece ticari değil, kültürel ve sosyal faaliyetler açısından da önemli birikime sahip olduğunu vurgulayan Seçer, Mersin'in kardeş şehir ilişkilerinden bahsetti. Mersin'in sosyal ve kültürel hayatını daha da zenginleştirmek ve tanıtımına katkı sunmak için bu ilişkileri çok önemsediğinin altını çizen Seçer, "Yoğun festivaller yapıyoruz. Yaptığımız organizasyonlarda Litvanya'yı da davet ediyoruz. Oradan topluluklar geliyor ve buradaki festivallere renk katıyorlar" diye konuştu.

Sadece kültürel faaliyetlerde değil, bilimsel çalışmalarda Litvanya ile ilişki içerisinde olduklarına işaret eden Seçer, bu kapsamda kentte gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği arasındaki 'Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı' projesinin faaliyetlerinden biri olan 'Yeşil Büyüme ve Mavi Ekonomi Çalıştayı'nın da bunun bir örneği olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Degutis: "Litvanya aracılığıyla Avrupa Birliği pazarına girmek de mümkün"

Büyükelçi Degutis de çok güzel bir kent olduğunu belirttiği Mersin'e 3. kez geldiğini ifade etti. Seçer'i, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik eden Degutis, yeni dönemde de iş birliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu. Mersin ile Litvanya'nın Klaipeda şehri arasında bir Avrupa Birliği Projesi'nin devam ettiğini vurgulayan Degutis, bundan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. İklim değişikliği ile mücadele, Yeşil Büyüme ve Mavi Ekonomi Projesi gibi projelerin her iki tarafa da irtibat noktaları kurma imkanı tanıdığını vurgulayan Degutis, "Klaipeda ve Mersin deniz ticareti noktasında ülkelerinin dünyaya açılan kapıları konumundalar. Belki bu irtibatlar daha derin ilişkilerin kurulmasına vesile olacaktır" dedi.

Mersin'e gerçekleştirdikleri ziyarette ticari bir misyonları olduğuna da dikkat çeken Degutis, Klaipeda'dan 10 iş insanı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na yüz yüze toplantılar yapmak üzere kente geldiklerini kaydetti. Büyükelçi Degutis, "Belirli sektörlerin bir araya gelmesi, tecrübe paylaşımı noktasında da önem arz ediyor. Bunun yanı sıra hizmet sektörüyle ilgili de görüşmelerimiz gerçekleşti. Litvanya aracılığıyla Avrupa Birliği pazarına girmek de mümkün" diye konuştu.

Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı ziyarete, Litvanya Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu Armağan Öner ile Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim de eşlik etti. - MERSİN