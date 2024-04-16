Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası seçilen yeni ilçe belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ı ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca, Akdeniz Belediyesini de ziyaret eden Seçer, yeni dönemde işbirliği içerisinde hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

16.04.2024 16:21  Güncelleme: 16:28
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası seçilen yeni ilçe belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ı ziyaretinde, bando takımı eşliğinde karşılandı. Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, ziyaretin birlikte güzel işlere imza atma ve Tarsus'un potansiyelini daha da yükseltme fırsatı olduğunu söyledi. Boltaç, özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi ile güçlerini birleştirerek, Tarsus'un altyapı, kültür ve sosyal hizmetler gibi alanlarda daha da gelişeceğini ifade etti. Başkan Seçer ise Tarsus'un potansiyelini ve önemini vurgulayarak, birlikte çalışmanın kentlerin güçlenmesine ve halkın refahının artmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Seçer, "Tarsus'a ilişkin tüm projelerde Ali Başkan da yer aldı, hem proje hem uygulama olarak. Mersin'in her bölgesine adaletli hizmet götürdüğümüzden kimsenin şüphesi yok. Tarsus bizim üzerimizde makam, mevki, imkan barındırmadan kendimizi teslim edeceğimiz vatanımızdır. Tarsus bizden haklı olarak hizmet bekleyecektir, pozitif bakış bekleyecektir, düsturumuz adalettir. İş birliğini çok önemsiyorum. Hemen harekete geçmeyi bekliyoruz. Her şey Tarsus için, Mersin için" dedi.

Başkan Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ı da ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Geleceğe dönük ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Yıldız, Seçer ile Toroslar'a güzel hizmetler kazandıracaklarını ve hizmet odaklı çalışacaklarını dile getirerek, "Sizin de çok büyük emekleriniz var. Bu durum insanlarda çok ciddi bir heyecan ve beklenti oluşturdu. Biz de bu beklentiye yanıt vermek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Belediyemize, Toroslarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz" diye konuştu.

Toroslar'ın Tarsus'tan sonra ikinci büyük ilçe olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Başkan Yıldız ile işbirliği içerisinde çalışarak Toroslar'a çok daha güzel hizmetler sunacaklarını kaydetti. Yıldız'ı yeniden tebrik eden Başkan Seçer, "Size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Demokratik, sosyo ekonomik ve sosyo kültürel olarak da heterojen bir ilçe. Böyle bir ilçede belediye başkanlığı da ayrı bir önem taşıyor. Mersin'in genelini düşünecek olursak, Mersin'in özelliklerini de içinde barındırıyor. Mersin, küçük bir Türkiye'dir. Toroslar da bu söyleme uyan bir ilçemiz" ifadelerini kullandı.

Seçer, gün içinde Akdeniz Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve ekibini kutladı. Seçer; "Belediyelerimizi ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah 5 yıl boyunca Mersin, Akdeniz ve diğer ilçelerimizde hep beraber ve işbirliği içerisinde milletimize, kentimize hizmetlerimiz olacak. Çünkü Mersin gibi her yönüyle farklı ve özgün bir kentte belediye başkanlığı yapmak gerçekten çok özel bir duygu" şeklinde konuştu.

Akdeniz Belediye Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ise ziyareti nedeniyle Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "Halkımız, bize bu mazbatayı layık görerek hem imkan oluşturdu hem de bize bir sorumluluk yükledi. Geçmişten gelen sorunların çözümü noktasında yeni, enerjik ve dinamik bir yönetim kurarak sorunların çözümünü bize vazife kıldı. Bizler de Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde mahallelerimizin tüm sorunlarını gündeme alarak sorunların 5 yılda çözülmesini hedefliyoruz. Akdeniz'in başta imarı olmak üzere alt ve üstyapı sorunlarının çözüldüğü bir dönem olsun istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni İlçe Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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