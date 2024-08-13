Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ötekileştirmeye karşı duruş - Son Dakika
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Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ötekileştirmeye karşı duruş

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde ötekileştirmeye karşı duruş

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, her türlü ötekileştirmenin ve ayrıştırmanın karşısında olduklarını belirtti.

13.08.2024 09:32  Güncelleme: 09:33
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan, "Her türlü ötekileştirmenin, ayrıştırmanın karşısındayız" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'te birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 42 ve gündem dışı 3 madde olmak üzere toplam 96 madde görüşüldü.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Uyan, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Belediyelere SGK borçları nedeniyle haciz gelmesiyle ilgili yapılan yorumlarla ilgili değerlendirme yapan Uyan, "Her türlü engelleme, haksızlık ve adaletsizlik uygulamalarına rağmen Başkanımız Vahap Seçer, her zaman hizmetleri sonuna kadar devam ettirecek. Mersin'de yaşayan vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Her türlü ötekileştirmenin, ayrıştırmanın karşısındayız, her zaman da karşısında olacağız. Bizler de isterdik ki böyle bir ayrıştırma, ötekileştirme olmasın. Ne diyelim demek ki böyle bir anlayış var" diye konuştu.

"SGK'nin amacı borç tahsili değil, muhalif belediyelerin halka hizmetini kesmek"

Büyükşehir Belediyesinin SGK borçlarının tahsiline ilişkin konuşan Uyan, şöyle devam etti: "Belediyemize yönelik yıldırım hızıyla bir uygulama yapıldı. Belediyeler CHP'ye geçmeden önce oluşmuş olan borçlar var, bunu 7'den 70'e herkes biliyor. Belediyeler Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyken bu uygulamalar yapılmıyordu. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra belediyeler CHP'li olunca SGK borçlarının tahsilatı nedense yeni akla geldi. SGK'nin amacı borç tahsili değil, muhalif belediyelerin halka hizmetini kesmek."

Mecliste yapılan görüşmelerde; toplu taşıma hizmetinin aksamaması adına ihtiyaç duyulan 'Elektrikli Toplu Taşıma Otobüs Alımı ve GES' projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) temin edilecek kredi borçlanması ve hibe ile ilgili madde ilgili komisyonlara havale edildi. 'Barış İçin Belediye Başkanları' ağına üye olunmasıyla ilgili konu da ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda ayrıca, 'Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi' projesinde ihtiyaç duyulan finansmanın ilgili mevzuat hükümlerince Banka Kredisi veya Tahvil İhracı yöntemi temini ile yıllara sari harcamalar göz önünde bulundurulduğunda 3 milyar 507 milyon 990 bin TL tutarında kredi temin edilmesi için görüşülen madde de ilgili komisyonlara gönderildi.

Meclis toplantısı diğer maddelerin de görüşülmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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