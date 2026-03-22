Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi

22.03.2026 23:59
Katar'da eğitim faaliyeti yürüten helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın şehadet haberi Ankara'daki ailelerine ulaştı.

Katar'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan helikopterde görevli Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

Kazanın ardından, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın Ankara'da yaşayan ailelerine şahadet haberi yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ulaşmasıyla birlikte şehitlerin Çankaya ve Keçiören'deki baba ocaklarında büyük bir hüzün hakim oldu.

TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehitlerin evlerinin bulunduğu sokaklar ve binalar, Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehitlerin yakınları, komşuları ve vatandaşlar için baba evlerinin önüne taziye çadırları kuruldu.

Kaynak: İHA

