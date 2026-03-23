Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da askeri uçak düştü. Kazada 90 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait Hercules tipi uçak, ülkenin güneyinde Peru sınırı yakınlarında, Putumayo'daki Puerto Leguizamo'da düştü. Uçağın kalkış sırasında düştüğü öğrenildi.
Uçakta 110 kişinin bulunduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre kazada 90 asker yaşamını yitirdi.
İşte uçağın düştüğü alandan görüntüler:
