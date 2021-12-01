Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin saatler süren meclis toplantısı olaylı bitti. Meclis toplantısı sırasında Başkan Vahap Seçer ile AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasında yaşanan tartışma sonrası olay çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi oturumuna Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasındaki tartışma damga vurdu.

"BÖYLE BİR USUL YOK, LÜTFEN YERİNİZE OTURUN"

Toplantının ilerleyen saatlerinde CHP'li Vahap Seçer ile AK Partili Mustafa Gültak arasında Çamlıbel Su Sporları Merkezi projesiyle ilgili tartışma yaşandı. Gültak, oturduğu yerden kalkarak bu konuda konuşma yapmak isteyince Seçer, gündem dışı konuşmaların uzadığını söyledi ve konuşmaya izin vermedi. Bunun üzerine Gültak yerinden kalkarak, canlı yayın yapan yerel televizyon kameralarının önüne çıkarak açıklama yaptı.

CHP'li başkanın 'Böyle bir usul yok, lütfen yerinize oturun' uyarılarına rağmen Gültak, kameralara Başkan Vahap Seçer'in, Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili ihalenin müteahhidinin hazır olduğunu, kime verileceğinin de belli olduğuna yönelik suçlamanın doğru olmadığını dile getirdi. Tartışma sırasında CHP'li Seçer, "Buranın horozu sen misin" diyerek tepki gösterdi ve oturuma ara verdi.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

İddiaya göre AK Partili Başkan Gültak, meclis salonundan çıkarken CHP'li Başkana yönelik hakaret içeren sözler söyledi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir belediye çalışanı ise Gültak'ın üzerine yürüdü. Bu sırada, araya giren Gültak'ın korumaları tepki gösteren kişiye müdahalede bulundu.

Sözcü'nün haberine göre korumalar, şahsı sakinleştirmek için beline elini attıklarında silah bulunduğunu iddia ederek bu kişiden şikâyetçi oldu. Yaşanan olay üzerine meclis üyeleri dışarıya çıktı. AK Partili Gültak ise "Arkadaşlar devlet gereğini yapar. Polis burada, kameralar burada" diye bağırdı.