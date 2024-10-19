Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Tamamlandı

Mersin\'de Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında farkındalık artırma çalışmaları ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadınların yaşadığı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin evrensel bir sorun olduğuna vurgu yaptı.

19.10.2024 13:31  Güncelleme: 13:36
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Sosyal Politikalar Çalıştayı' tamamlandı. CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinden bürokratların da katılım sağladığı çalıştayın ana gündemini 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Farkındalık Çalışmaları' oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen çalıştay tamamlandı. Görüşmelerin ardından Sonuç Bildirgesi CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün tarafından okundu.

"Yaptığımız her hizmetin toplumsal bir karşılığının olmasını isteriz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı kapanış konuşmasında, kadınların yaşadığı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin evrensel bir sorun olduğunu söyledi. Yoksulluk gibi insana dair konuları içeren sosyal politikaların doğumdan başlayarak ölüme kadar geçen süreci kapsadığını belirten Seçer, "Bu süreçler; sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızla iç içe olma fırsatı veriyor" dedi.

Bir kurumu temsil ettiklerini ancak aynı zamanda siyasi birer figür de olduklarını vurgulayan Seçer, "Bizim oturduğumuz makamlar siyasi makamlardır. Yaptığımız her hizmetin toplumsal bir karşılığının olmasını isteriz. Eğer tüccar olsaydık, bir kar amacı gütseydik yaptığımız işlerden en maksimum karı elde etme çabası içerisinde olurduk. Oysa belediye başkanı tüccar değil, kamu görevi yapan ama siyasi bir makamı işgal eden yöneticilerdir" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda gerçekleştirilen çalıştaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Seçer, "Eğer burada birbirimize yararlı olabildiysek, fikir alışverişinde bulunabildiysek çok büyük iş yaptık. Bunun maddi karşılığı yok. Bilgi parayla ölçülmez; emek, zaman ve birikim ister, çok değerlidir" dedi.

"Toplumun her kesimini kapsayıcı pek çok uygulamayı hayata geçirdik"

Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların toplumsal hayatta hak ettikleri yere gelmeleri, hakları ve eşitlikleri için gerçekleştirdikleri çalışmaları azimle sürdüreceklerini dile getirdi. Gökayaz, şöyle devam etti:

"Sosyal ve ekonomik problemleri göz önünde bulundurarak; kalkınmaya duyarlı, katılımcı ve sürdürülebilir bir sosyal belediyecilik anlayışıyla; kadınlar, çocuklar, göçmenler, yaş almışlar, özel bireyler gibi toplumun her kesimini kapsayıcı pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Sadece fiziksel değil, toplumsal altyapıyı da güçlendiren bir yaklaşımla hizmetler ürettik. Daha adil ve yaşanabilir bir Mersin için kapsayıcı sosyal politikalar geliştirmek, vatandaşların üretime ve istihdama katılmasını sağlamak, yaşam şartlarını iyileştirmek ve gelir adaletsizliğinden kaynaklanan eşitsizliği ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika

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