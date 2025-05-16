Mersin\'de Kent Katılımı Buluşmaları ile Vatandaşın Sesi Dinleniyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kent Katılımı Buluşmaları' sayesinde kente dair kararlar alırken, vatandaşın ne düşündüğünü bilerek karar aldıklarını belirterek, "Sivil toplumlar, demokrasilerin temel unsurlarıdır" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin, gerçekleştirilen toplantılarla katılımcı, şeffaf ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmeye kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kente Sözümüz Var' sloganıyla düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında yöre derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinin kentin ortak akılla yönetilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği toplantıda birçok farklı yöre derneğinin başkan ve temsilcileri söz alarak, kentle ilgili görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Toplantı sayesinde temsilciler, doğrudan Başkan Seçer ile kent adına taleplerini birinci ağızdan aktarma fırsatı buldu.

Uzun zamandır devam eden Kent Katılımı Buluşmalarında kente dair birçok konuda konuşulduğuna dikkat çeken Başkan Seçer "Bizim açımızdan da son derece yararlı toplantılar oluyor. Kente dair kararlar alırken, vatandaşın ne düşündüğünü bilerek karar alıyoruz. Sivil toplumlar, demokrasilerin temel unsurlarıdır. Son 6 yıldır Mersin, yerel yönetimlerde, yerel demokraside bunu üst düzeyde yaşıyor. Burada kent adına çıkaracağımız olumlu sonuçlarla farklı şehirlere de örnek olabiliyorsak, hem demokrasiye katkı sağlamış oluruz hem daha doğru yerel yönetim şekline destek vermiş oluruz" diye konuştu.

"Her yıl size bir katlı kavşak açacağız"

Kent trafiğini rahatlatmak adına yol revize, yeni bulvar açma, kavşak yapımı gibi önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nın yapımının başladığını söyledi. AVM'nin oradaki kavşağı'nın projesinin hazır olduğunu ancak yeni yol açma çalışmaları olduğu için beklettiklerini dile getiren Seçer, "Önce Kuyuluk Kavşağı'nı katlı kavşak olarak düzenleyeceğiz. Bu dönemin sonuna kadar yatırım programına 4 adet katlı kavşak projesi alındı. Yani 2026-2027-2028-2029; her yıl size bir katlı kavşak açacağız"ifadelerini kullanarak Müftü Deresi üzerinde viyadük çalışmasının sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Seçer, Mersin'in imar planlarını bitirmek için yoğun gayret sarf ettiklerini hatırlatarak, "Bu şehrin üst ölçekli planları yoktu. 30 senedir planlar yapılmıyordu. Hepsini yaptık ve bitirdik. Şimdi yolu, altyapıyı, binayı, evi, konutu, işyerini, parkı nereye yapacağımızın hepsi belli. Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'de hazır. 3 proje hazırlandı, 3'ü de muazzam projeler. Projelerden birine 2026'da başlamayı düşünüyoruz. Etaplara böldük, çünkü çok büyük bir park yapacağız"diye konuştu. Seçer, 38. Cadde çalışmalarında sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde açılışını yapacaklarını kaydetti.

Elektrikli otobüs müjdesi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 1 Metro, 3 de Hafif Raylı Projesi olduğunu anlatan Seçer, Metro Projesi'nin yurt dışı kredisinin bakanlık tarafından hala onaylanmadığını ifade etti. Hafif Raylı Sistem projelerinde en uygun olanın Tarsus Tramvayı olduğunu belirten Seçer, projenin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'nde beklediğini söyledi. Seçer, projenin onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınacağını kaydetti. Mersin'e 2 ay içinde 17 elektrikli otobüs geleceğinin müjdesini veren Seçer, "Bunlar yeni nesil yakıtlar olduğu için de güzel bir örnek olacak"diye konuştu.

Seçer, Mersin'i tüm dünyada tanınan bir spor ve kültür kenti yapmak için festivaller, maratonlar ve çeşitli turlar düzenlediklerini söyledi. İnsanları spora ve bisiklet kullanımına teşvik etmek için projeler ürettiklerini ifade eden Seçer, "Mersin'i Eurovelo Avrupa Bisiklet Ağı'na dahil ettiriyoruz. Farkındalık oluşturmak bizim elimizde. Türkiye'de her yıl amatör sporculara, kulüplere ve başarılı sporculara düzenli olarak destek veren tek belediyeyiz"şeklinde konuştu.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü hakkında da konuşan Seçer, küme düşmesine garanti gözüyle bakılan Yeni Mersin İdman Yurdu için de çaba sarf ederek, takımı bugünkü noktalara taşıdıklarını söyledi. - MERSİN