Mersin'deki Cumhur İttifakı üyeleri iftar programında buluştu - Son Dakika
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Mersin'deki Cumhur İttifakı üyeleri iftar programında buluştu

25.04.2022 16:10
Mersin'deki Cumhur İttifakı üyeleri iftar programında buluştu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ekonomisiyle entegre olmuş, dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Ülkemize güvenelim. Türkiye'nin geleceği parlak ve güçlüdür" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ekonomisiyle entegre olmuş, dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Ülkemize güvenelim. Türkiye'nin geleceği parlak ve güçlüdür" dedi.

Mersin'deki Cumhur İttifakı üyeleri, merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş da iftara katılarak Başkan Yılmaz'ın konuğu oldu.

Programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünya ekonomisiyle entegre olmuş, dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinden biri olduğuna vurgu yapan Bakan Muş, "Ülkemize güvenelim. Türkiye'nin geleceği parlak ve güçlüdür. Dünyada gelişen ve büyüyen ülkeler içerisine baktığınız zaman en hızlı büyüyen ülkelerin başında ülkemiz geliyor. Geçen sene yaklaşık yüzde 11'lik bir büyümeyle yılı kapattık. Tüm bu kriterler ve göstergeler aslında Türkiye'nin doğru yolda olduğunu, ileriye dönük ümit vaat eden bir ülke olduğunu gösteriyor. Zorluklar var, zorlukları aşmak bizim görevimiz, bunlarından üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Bakan Muş, Türkiye'nin güvenliği ve bekası için Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda şehit düşen askerlere de rahmet diledi.

"Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve tüm misafirlerine iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin kavline inanıyoruz. Sözleri sözümüzdür. Cumhur İttifakı'nın 2023-2053 ve 2071 vizyonlarını benimsiyoruz. Cumhur İttifakı'nın kazanımlarını görüyoruz, anlıyoruz ve heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkenin başarılarında Cumhur İttifakının her bir mensubunun pay sahibi olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti; "30 yıldır işgal altındaki Karabağ zaferinde gelişen, büyüyen milli silah sanayimizde, terörle mücadelede pay sahibisiniz. ve Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı ile hedeflediğimiz doğu ile batı arasında sıkışmış değil, Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla, dünyanın tüm mazlumlarıyla bir araya gelen, güçlenen ve bu dengesiz dünyaya denge getiren güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bunlarda da hepiniz ayrı ayrı pay sahibi olacaksınız inşallah."

Gecenin sonunda Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtlarının minyatür örneğini hediye ederek teşekkür etti. - MERSİN

Mersin'deki Cumhur İttifakı üyeleri iftar programında buluştu
Mersin'deki Cumhur İttifakı üyeleri iftar programında buluştu
Mersin'deki Cumhur İttifakı üyeleri iftar programında buluştu
Mersin'deki Cumhur İttifakı üyeleri iftar programında buluştu

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Togo Cumhuriyeti, Cumhur İttifakı, Mehmet Muş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mersin'deki Cumhur İttifakı üyeleri iftar programında buluştu - Son Dakika


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