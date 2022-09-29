Mersin haberi | CHP'li Özel Mersin'den gelen bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasında - Son Dakika
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Mersin haberi | CHP'li Özel Mersin'den gelen bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasında

29.09.2022 16:51

Mersin haberlerine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin'de polisevi saldırısını gerçekleştiren teröristler arasında CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ın bulunmadığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin'de polisevi saldırısını gerçekleştiren teröristler arasında CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ın bulunmadığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, partisinin 2013 yılında yayımladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'na değinerek, bu rapor üzerinden partisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Gelinen noktada birtakım gelişmeler olduğunu ve bunların konuşulması gerektiğini belirten Özel, "CHP'nin bundan 11 yıl önce çalışmalarını yaptığı ve bundan 10 yıl önce kamuoyuyla paylaştığı raporda bir isim geçiyor. O isim üzerinden saldırıyı yapan terörist olarak, 'CHP'nin raporunda var' diyorlar. Bunu çok net olarak söyleyelim. O isim rapor hazırlanırken içeride; ama daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 4'üncü Yargı Paketi'yle, yani Abdullah Öcalan'la görüştükleri müzakereler sonucunda, verdikleri kararla cezaevlerinin boşaldığı 4'üncü Yargı Paketi'yle salıverilmiş. O salıverilmeden sonra raporumuz yayımlanmış. Şimdi iddia o ki; aslında saldırgan o değil, 'parmak izi tutmadı, saldırgan bir başkası' dendi. Ama biz buna sığınmadık hiç. Saldırıyı yapan oymuş veya değilmiş; bizim meselemiz terörü kınamaktır. Dün Mersin'den gelen bütün bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasındaydı. Artık bir açıklama yapmak durumundalar. Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin haberi | CHP'li Özel Mersin'den gelen bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haberi | CHP'li Özel Mersin'den gelen bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasında - Son Dakika
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