Merz: Diplomasi Yolları Tükendi - Son Dakika
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Merz: Diplomasi Yolları Tükendi

Merz: Diplomasi Yolları Tükendi
09.07.2025 15:36
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Almanya Başbakanı Merz, Rusya-Ukrayna savaşı için diplomatik yolların sona erdiğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı çözümüne ilişkin diplomatik yolların tükendiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Federal Meclisinde 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma, ülkesinin göç politikasında attığı yeni adımlara ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Almanya Başbakanı Merz meclisteki sol kesimin ve Rus yanlısı sağın baskısına rağmen Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Ukrayna savaşının çözümünde diplomatik yolların tükendiği belirten Merz, "Diplomasi araçları tükendi. Eğer suçlu bir rejim, askeri güç kullanarak bir ülkenin varlığını tehdit ettiğinde, tüm Avrupa kıtasının siyasi özgürlüğünü yok etmeye kalktığında benim liderliğimdeki federal hükümet, bunu önlemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu görevde halkımızın büyük çoğunluğuyla hemfikir olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AfD ve Sol Parti'yi takip etseydik Almanya'nın NATO üyeliğinin 70. yılında ittifak çökebilirdi"

Almanya'nın hem Avrupa Birliği'nde (AB) hem de NATO'da liderlik sorumluluğunu üstlendiğini belirten Merz, Almanya'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için atılan adımlara değindi. NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma kararını işaret eden Merz, "Eğer bunu yapmasaydık, savunmamıza daha fazla yatırım yapmaya istekli olmasaydık sonucu ağır olurdu. AfD ve Sol Parti'yi takip etseydik Almanya'nın NATO üyeliğinin 70. yılında ittifak çökebilirdi" dedi.

"Gümrük tarifeleri anlaşmazlığında ABD ile AB ay sonuna kadar anlaşmaya varabilir"

Merz, ABD ile gümrük tarifeleri anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için ABD Başkanı Donald Trump ile yakın temas halinde olduğunu belirtti, Avrupa Birliği'nin bu ay sonuna kadar bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu yineledi. Merz, "Amacımız, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki karşılıklı ticareti mümkün olan en düşük gümrük vergileriyle birbirine bağlayan bir ticaret anlaşmasına mümkün olan en kısa sürede ulaşmaktır" diye konuştu.

"Almanya sınırlarındaki kontroller ikinci bir karara kadar sürecek"

Hükümetinin yeni göç politikasına yönelik eleştirilere de cevap veren Merz, "Düzensiz göçü engellemek için ilk adımları attık. Yıl başından bu yana iltica başvuruları yüzde 43 oranında azaldı. Binlerce yasa dışı giriş, reddedilmelerle engellendi" dedi. İkincil koruma kapsamındaki mültecilerin aile birleşiminin askıya alındığı hatırlatan Merz, "Bu sorunu çözeceğiz. Almanya'daki tüm insanlara, Almanya'da çalışmanın değerli olduğunu, burada yaşamanın keyifli olduğunu ve her şeyden önce barış ve özgürlük ülkesinde yaşadığımız için şanslı olduğumuzu göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu. Merz, Almanya'nın sınırlarındaki sıkı kontrollerin yeni bir karara kadar süreceği mesajını da verdi.

"Vatandaşlık Parasında reform yapılacak"

Friedrich Merz, düşük gelirlilere sosyal yardım kapsamında ödenen vatandaşlık parasında (Bürgergeld) yakın zamanda kapsamlı bir reform yapılacağını da duyurdu. Merz, "Bu reform için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor, sonbaharda gündeme gelecek ve Alman Meclisinde de tartışılacak" dedi.

Almanya, Ukrayna'ya 2022'den bu yana yaklaşık 44 milyar euro (yaklaşık 50 milyar dolar) değerinde yardım sağladı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Almanya, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

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