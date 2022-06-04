Mesaja "Dava arkadaşım" diye başladı! Bahçeli'den Abdullah Çatlı'nın annesi için taziye mesajı - Son Dakika
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Mesaja "Dava arkadaşım" diye başladı! Bahçeli'den Abdullah Çatlı'nın annesi için taziye mesajı

04.06.2022 11:53
Mesaja "Dava arkadaşım" diye başladı! Bahçeli'den Abdullah Çatlı'nın annesi için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Susurluk Kazası'nda ölen isimler arasında yer alan Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı'nın vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçeli, mesajında Abdullah Çatlı'dan "Dava arkadaşım" diye bahsetti.

3 Kasım 1996'da Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler arasında yer alan Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı, bir süreden bu yana yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu.

DÜN VEFAT ETTİ

Remziye Çatlı, dün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Çatlı'nın vefatı, ülkücü camiada büyük üzüntü yarattı.

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MHP lideri Bahçeli de Remziye Çatlı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçeli, "Dava arkadaşı ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı'nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailemize ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

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Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mesaja 'Dava arkadaşım' diye başladı! Bahçeli'den Abdullah Çatlı'nın annesi için taziye mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesaja "Dava arkadaşım" diye başladı! Bahçeli'den Abdullah Çatlı'nın annesi için taziye mesajı - Son Dakika
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