Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?

CNN Türk ekranlarında dün akşam canlı yayınlanan "Gece Görüşü" isimli programa, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ile Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'nin tartışması damga vurdu. Murat Gezici, Mete Yarar'ın, İBB ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesi karşısında konuyu bağlamından çıkarıp, ısrarla Yarar'ın adresini sormaya başlayınca sakinliğiyle bilinen emekli binbaşı, öfkeden çılgına döndü.

DEVAMLI KAR EDEN İSPARK'IN BİR ANDA ZARAR ETMESİ

İspark'ın peş peşe zarar ettiğini belirten Mete Yarar, daha önce şirketin zarar etmediğini belirtti. Bir anda söze giren Gezici, İspark'ın AK Parti döneminde en fazla zarar eden kuruluş olduğunu iddia etti.

Anket firması sahibine "Bunu söyleyen sizin kendi başkanınız da o yüzden soruşturma açtı da o yüzden" ifadeleriyle karşılık veren Yarar, "'Aldığımızda kar eden şirket nasıl oldu da zarar etti' diye başkanınız açıkladı. Ben açıklamadım. Başkanınız açıkladı." ifadelerine karşılık Gezici'nin ısrarlı sorusu sonrası programda tansiyon bir anda yükseldi.

İşte o tartışmanın devamı:

Gezici: Siz İstanbul'da yaşamıyor musunuz? Sizin başkanınız değil mi?

Yarar: Sizin başkanınız. Benim başkanım değil.

Gezici: Niye başkanım oluyor.

Yarar: Neden biliyor musunuz? İşinize geldiğinde 16 milyonu kucaklayıp, işinize geldiğinde bu tür konuşmaları yaptığınızda...

Gezici: Siz "benim başkanım değil" diyorsunuz. Ayrım yapıyorsunuz.

Yarar: Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Sen onu da bilmiyorsun.

Gezici: Nerede yaşıyorsunuz?

Yarar: Şehir dışında yaşıyorum.

Gezici: Neresinde?

Yarar: Yer vermeyeyim. Güvenlik açısından veremiyorum kusura bakma. Senin gibi yaşamıyorum ben. Hayatım çok rahat değil. Özür diliyorum Murat'cım.

Gezici: Ne rahatlığımızı görüyorsunuz? Ben bu ülkenin yurttaşıyım. Güvenliğimi devlet sağlayacak tabii ki. Ben o yüzden özgürüm rahatım bunu mu kıskandınız?

"SENİN HAYATIN YANLIŞ ANLAMA ÜZERİNE KURULMUŞ"

Yarar: Senin hayatın doğru anlama üzerine kurulmamış biliyor musun. Sen yanlış anlama üzerine hayatını belirliyorsun. Sen başka bir şey konuşuyorsun ben başka bir şey konuşuyorum.

"NE YAPACAKSIN ADRESİMİ?"

Yarar: Ben ısrarla diyorum ki güvenlik nedeniyle söyleyemiyorum. Diyorsun ki "açıklayamıyor musun?" Ne yapacacaksın adresimi? Sana ne adresimden? Merak ediyorum sana ne? Ne olacak? benim adresimi öğrensen ne yapacaksın? Ben dışarda diyorum. Şehir dışında diyorum. Orada yaşamıyorum diyorum. Israrla niye soruyorsun arkadaş ya. Hayır niye soruyorsun ya. Hayır niye soruyorsun ya. Hayır niye soruyorsun ya. Benim nerede yaşadığım seni ne ilgilendirir arkadaş ya. Benim beyanım sana yetmiyor mu?

Sosyal medyada da gündem olan olaya dair yorum yapan kullanıcılar, Gezici hakkında yüzlerce eleştiride bulundu.