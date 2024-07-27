Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı - Son Dakika
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Politika

Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı

Metin Feyzioğlu\'nun Prag\'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı

Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Prag'a Egemen Bağış'ın yerine büyükelçi olarak atandı. Egemen Bağış'a yeni görev verilmeyeceği merak konusu olurken, herhangi bir açıklama da yapılmadı.

27.07.2024 21:39
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Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak atanmasının ardından 2019'dan bu yana söz konusu görevi yürüten Egemen Bağış'ın yeni görevinin ne olacağı merak konusu oldu.

FEYZİOĞLU PRAG BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Karara göre; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Prag Büyükelçiliği'ne atandı. Feyzioğlu'nun yerine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim getirildi.

Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla boşta kalan bir isim var
Metin Feyzioğlu

EGEMEN BAĞIŞ'A YENİ GÖREV VERİLECEK Mİ?

Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak atanmasının ardından akıllara bir soru geldi. 2019'dan bu yana Prag Büyükelçiliği görevini yürüten Egemen Bağış'a yeni görev verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla boşta kalan bir isim var
Egemen Bağış

ÖZEL, FEYZİOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan; geçtiğimiz hafta Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri için adada bulunan CHP lideri Özgür Özel, kendisini karşılamayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na tepki göstermişti. Özel, "Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa Kıbrıs'taki Türkiye'nin büyükelçisinindir. Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz" sözlerini kullanmıştı.

Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla boşta kalan bir isim var
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"KABİNE ÜYELERİYLE İLGİLENDİĞİM İÇİN ÖZEL'İ GÖRMEDİM"

Feyzioğlu ise karşılamanın görevleri olmadığını belirterek resepsiyonda kabine üyeleri ile ilgilendiği için Özgür Özel'i görmediğini belirtmişti. Feyzioğlu, "Çok basit bir cevabı var. Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz. Bilaistisna Türkiye'den gelen bütün partileri KKTC Meclisi çağırdı. Onların davetlileri çünkü. Biz TBMM'nin gönderdiği heyetleri parti ayrımı yapmaksızın karşıladık. TBMM heyetlerinde CHP'liler de vardı İYİ Partililer de, hepsi vardı. Bu arada gazileri de karşılıyoruz. Eski ve yeni bakanlar geliyor. Arkadaşlarımız Ercan Havalimanı'nda yattı kalktı, ben dahil." ifadeleriyle Özel'e yanı vermişti.

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Son Dakika Politika Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Okan: her hafta bir ayet sallıyorum diyen degilmiydi bu 37 1 Yanıtla
  • Ateş: Bir Cuma namazından sonra atanır bi yere. 24 1 Yanıtla
  • Necati Kaya: Bakara makara diyen bu değilmiydi ya. 25 0 Yanıtla
  • Behzat: boşta kalmaz saraya bekçi yapsınlar. 12 0 Yanıtla
  • İhsan Terler: Merakla Ferhat Beyin yorumları bekliyorum 3 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic: serdar ortac unlu bir şarkısı vardi 6 0 Yanıtla
  • sezai duran: Metin nerden nereye kiminledin kiminlesin neydin ne oldun. 5 0 Yanıtla
  • Handem: Çok haklısın senin yerin belli 3 1 Yanıtla

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