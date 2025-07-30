MGK Bildirisi: "Uluslararası hukuku çiğneyerek Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'ı da hedef alan ve Gazze'deki soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan İsrail yönetiminin bir an önce durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur." - ANKARA
Son Dakika › Politika › MGK'dan İsrail'e Uluslararası Sorumluluk Çağrısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?