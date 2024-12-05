MGK'dan Suriye vurgusu - Son Dakika
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Politika

MGK'dan Suriye vurgusu

MGK bildirisinde Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

05.12.2024 21:05
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MGK bildirisinde Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. MGK Toplantısının ardından İletişim Başkanlığı tarafından MGK bildirisi yayımlandı. Bildiride, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte, İsrail'in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekilen bildiride, "Türkiye'nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmiştir" denildi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu belirtilen bildiride, "Rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Ukrayna'daki savaşa ilişkin son durumunda ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkilerinin değerlendirildiğini savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temennilerin vurgulandığı bildiride tesis edilecek kalıcı barışın, bölgedeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Mgk, Mgk, Son Dakika

Son Dakika Politika MGK'dan Suriye vurgusu - Son Dakika

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