MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.

55 İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DAHA AÇIKLANDI

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 8'inci etap adaylıkları kesinleşen 2'si büyükşehir ilçesi, 53 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.

8. ETAP ADAYLAR BELLİ OLDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8'inci etap adaylıklarının belirlendiğini söylendi.

FETHİYE'DE MUHAMMET KÖKTEN ADAY

Durmaz'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hasan Onaran, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Muhammet Kökten aday oldu.

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