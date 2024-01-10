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MHP Aydın'da 4 ilçede adaylarını açıkladı - Son Dakika
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MHP Aydın'da 4 ilçede adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Aydın'ın 4 ilçesinde Cumhur İttifakı'ndan aday gösterilecek isimleri açıkladı. Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan oldu. MHP, yerel seçimler için toplamda 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi adayını duyurdu.

MHP Aydın\'da 4 ilçede adaylarını açıkladı
10.01.2024 - 17:25,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde Aydın'ın 4 ilçesinde Cumhur İttifakı'ndan aday gösterilecek 4 ismi açıkladı. Burak Pehlivan Efeler Belediye Başkan Adayı oldu.

MHP, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için aday gösterilecek ikisi büyükşehir olmak üzere 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz tarafından yazılı açıklamada, Efeler'den Burak Pehlivan, Germencik'ten Halit Germen, Karacasu'dan Mehmet Erikmen ve Söke'den de Tekin Yavuz'un belediye başkan adayı olarak gösterileceği belirtildi.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, "Hizmet için yola çıktık. Halkımızın teveccüh göstermesi halinde var gücümüzle Efeler'i hak etittiği yere taşıyacağız. Hakkımızda hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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