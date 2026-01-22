MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında - Son Dakika
22.01.2026 11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü kamuoyunda tartışma yarattı. Alıcık, fotoğrafın bağlamından koparıldığını savunarak ''Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz'' dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü büyük tartışma yarattı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından Alıcık'tan açıklama geldi.

"BENİM KUMARLA İŞİM OLMAZ"

Kendisine itibar suikastı yapıldığını ifade eden Alıcık, söz konusu fotoğrafın bir program için gittiği otelde çekildiğini belirterek, "Bir program için gittiğimiz oteldi. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de yanlarına indim. O karede normalde başka arkadaşlarımız da var. Ancak sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz" dedi.

İşte o fotoğraf karesi;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Levent Ali Levent :
    En azından kumar oynarken sela okutmamış diğeri gibi. 45 0 Yanıtla
  • Muslum Aslan Muslum Aslan:
    he he o pudra şekeri dir sen merak etme 21 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ya ne geziyon orda baglamindan koparilmis mis miş buna kim güler arda güler?? 15 0 Yanıtla
  • Ahmet Maviş Ahmet Maviş:
    riski sevmediği için güçlünün yanında. dolayısıyla doğru demiş ;) 9 0 Yanıtla
  • 25041981 25041981:
    bu paraların kaynağı ne 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
