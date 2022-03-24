MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı

24.03.2022 21:43
MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Perşembe Belde Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı, mehter takımı ile coşkuyla gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Perşembe Belde Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı, mehter takımı ile coşkuyla gerçekleştirildi.

Açılış öncesi MHP MYK Üyesi Kotra ve beraberindekiler, çarşıdaki esnafları ziyaret ederek hasbihalde bulunarak isteklerini dinlediler.

Perşembe beldesindeki hizmet binasının açılışına; MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra ve MHP Zonguldak İl Başkanı İlkay Varol Demirköse, ilçe başkanları ve belde başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. MHP Perşembe Belde Başkanı Akif Alibabaoğlu, "Perşembe beldesi MHP için bugün doğum günü olarak görüyorum. Güçlü bir kadro ve yeni bir ekip kurduk. Umarım burada muvaffak olacağız. Durağan gidiş hata dur deme zamanı geldi ve tekrar ayağa kalkma zamanımızın geldiğine inanıyorum. Perşembemizi daha yaşanılır bir belde yapmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, "Çaycuma'da bir meşale yaktık çok güzel bir birliktelik sağladık. Bize Türkiye Çaycuma. Çaycuma'da kalın bir olduk Allah'a şükürler olsun. Tekrar bu zihniyete sahip yapılanmaya girdik" ifadelerine yer verdi.

MHP Zonguldak İl Başkanı İlkay Varol Demirköse, "Türk'ün Türkten başka dostu yokken, ülkücü ülkücünün kardeşi derken halka hizmeti hakka hizmet gören, vatan sevgisi imandandır diyen, bilgi liderim Devlet Bahçeli'ye, teşkilatlarımıza, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, sadakat şerefimiz diyen herkes hem gönlümüzün hem de teşkilatlarımızın kapıları sonuna kadar açık. Şanlı tarih destanımızı anlatan İstiklal Marşı 'Korkma' diyerek başlar. Ey aziz Türk Milleti, sakın korkmayın. Çünkü sahipsiz vatanın batması haktır. Biz varsak, Milliyetçi Hareket Partisi varsa, ülkücü kadrolar varsa bu vatan asla batmayacaktır. Türk'e kefen biçmek, şanlı bayrağı indirmek, vatanı bölmek, kimin haddine! Ne mutlu Türküm diyene. Teşkilat açılışımızın Perşembe, Çaycuma, Zonguldak için hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

MHP MYK Üyesi Murat Kotra yaptığı konuşmasında; "Burada bulunurken etrafıma baktım. Ereğli'den Çaycuma 80 kilometre, Kozlu, Kilimli, Devrek ile bütün merkez ilçe başkanlarımız dahil olmak üzere tüm ilçe başkanlarımız buradalar. Biz bu birlikteliği buluşturmak için çok mücadele ettik. 4,5 yıldır kongreler başlamadan önce bize saldıranlar oldu. Ama ben, il başkanımız, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, sendika başkanlarımız, ocak başkanlarımızla birlikte hareket edeceğiz dedik ve birlikte yol yürüyoruz. Buradaki daha önceki ilçe başkanlarıma sordum ve Çaycuma'da 25-30 yıldır belde teşkilatı açılmamış. Ben teşkilatı iyi bilirim ve MHP'yi iyi tanırım. 1987 yılından beri bu teşkilatın içindeyim. 25 yıldır Zonguldak'ta İl Ocak Başkanlığı yapmış tanıdık arkadaşlarımız var. MHP Zonguldak'ta her ne kadar birileri yer vermese de MHP'de bir kişi istifa ederse hemen 'Şok şok şok MHP'de istifa', Arkadaş birilerini rahatsız etmeye devam edeceğiz. Rahatsız olmanızdan gurur duyuyoruz. MHP birlikteliği, ülküdaşlığı en uç düzeyde tutuyor. Allah bizim, birliğimiz, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bir şeyleri aşmışız, omuz omuza vermişiz. O yüzden Zonguldak'ta tarih yazacağız. Bizim oymuş, buymuş gibi bir işimiz yok. Bizim tek bir işimiz var, teşkilat" dedi.

Konuşmaların ardından dualar okunarak belde başkanlığının açılış kurdelesi kesildi. Perşembe Belde Başkanı Akif Alibabaoğlu, MHP MYK Üyesi Murat Kotra'ya plaket takdim etti. Başkanlığa ataması yapılan Alibabaoğlu'na da mazbatası verildi. Akabinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saltukova Belde Başkanlığı'na Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse'nin imzasıyla Mehmet Karagöl atandı. MYK Üyesi Murat Kotra, Saltukova Belde Başkanı Mehmet Karagöl ve ekibine başarılar diledi.

Açılış sonrası Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ye geçilerek bazı firmalara ziyarette bulunuldu. - ZONGULDAK

MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı
MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı
MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı
MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı
MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı
MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı

YORUMLAR
500
MHP Kargı'da orman kesim işçileriyle bir araya geldi MHP Kargı'da orman kesim işçileriyle bir araya geldi ADÜ Söke İşletme Fakültesi, MHP teşkilatını ağırladı ADÜ Söke İşletme Fakültesi, MHP teşkilatını ağırladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:20 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi
21:17 Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk
21:16 Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
21:15 ABD Başkanı Biden, Rusya'nın kimyasal tehdidini yanıtladı: Karşılık veririz!
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek
20:32 İzmit depreminin molozlarından 9 aylık bebek olarak kurtarıldı, Galatasaray'ın yıldızı oldu: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun az bilinen hikayesi!
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Sarı Kanarya'da deprem gibi kararlar: Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 22:00:10. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement