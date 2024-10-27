MHP Burdur'da İstifalar Sürüyor - Son Dakika
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Politika

MHP Burdur'da İstifalar Sürüyor

MHP Burdur'da yeni il başkanının atanmasının ardından 8 ilçe başkanı istifa etti.

27.10.2024 08:59
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Burdur'da bir süre önce sağlık sebeplerinden dolayı istifa ettiğini açıklayan MHP il başkanının yerine yapılan yeni atamanın ardından 8 ilçe başkanı daha görevinden ayrıldığını açıkladı.

2 Aralık 2022 tarihinde göreve gelen ve o tarihten beri aktif görev yapan Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay, 18 Ekim'de sağlık sebeplerinden dolayı istifa ettiğini açıklamıştı. Dün partiden yapılan açıklamada Burdur İl Başkanlığına Mustafa Gün'ün getirildiği bildirildi. Yeni başkanın açıklanmasından saatler sonra ise 8 ilçe başkanı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP İlçe Başkanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "MHP'nin başarısı için maddi manevi tüm gücümüzle mücadele veren biz İlçe Başkanlarının mevcut şartlarda çalışma imkanı yoktur. Bu halde görevlerimize devam etmemiz hayatın ve siyasetin olağan akışına terstir. Genel Başkanımıza, Genel Merkez yöneticilerimize sevgimizi, saygımızı muhafaza ederek ve bir ömür boyu bu sevgi ve saygı içerisinde kalarak görevlerimizden istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstifa eden ilçe başkanları

Ortak yazılı açıklama yaparak istifa eden ilçe başkanları şu şekilde:

"Merkez ilçe Başkanı Hakan Subay, Ağlasun ilçe Başkanı Mustafa Ayyıldız, Çavdır İlçe Başkanı Mustafa Çakmak, Gölhisar İlçe Başkanı Ali İhsan Vural, Karamanlı İlçe Başkanı Ömer Karagöz, Kemer İlçe Başkanı Müslüm Mete, Tefenni İlçe Başkanı Ramazan Dağdeviren ve Yeşilova İlçe Başkanı Yusuf Erkan." - BURDUR

Kaynak: İHA

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