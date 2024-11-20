MHP\'de Üç Milletvekilinin İstifası İstenildi

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasının istendiğini ve dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir" ifadelerine yer verdi.