MHP'de Üç Milletvekilinin İstifası İstenildi - Son Dakika
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Politika

MHP'de Üç Milletvekilinin İstifası İstenildi

MHP\'de Üç Milletvekilinin İstifası İstenildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta, Bolu ve Kilis milletvekillerinin istifalarının istendiğini ve dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı.

20.11.2024 20:17  Güncelleme: 20:18
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasının istendiğini ve dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Milletvekili, Semih Yalçın, Politika, 3-sayfa, Isparta, Kilis, Bolu, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'de Üç Milletvekilinin İstifası İstenildi - Son Dakika

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