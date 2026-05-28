MHP, DEM Heyetini Kabul Etti

MHP, DEM HEYETİNİ KABUL ETTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyet, ilk olarak DSP heyetini, ardından da DEM Parti heyetini kabul etti. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı. DEM Parti'li Güleryüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatan çağrısının iki tarafı olduğunu, bir tarafının çağrı, bir tarafının taahhüt olduğunu söyleyerek, "Çağrının gerekleri yerine getirildi, önemliydi. Ama ikinci kısmı henüz çok ilerleyebilmiş değil. Bayram sonrası özellikle bu kısmının da artık bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Bütün toplumumuz bunu bekliyor. Türkiye'nin iç barışının sağlanması, kardeşlik hukukunun gerçekleşmesi bağlamında toplumumuzun beklediği, halklarımızın beklediği, bizim beklediğimiz adımlar. Bu konuda çeşitli hazırlıkların yapıldığını duyuyoruz. Umarız, dileriz, böyle epey bir zamana yayıldı. Biz bu bayramın buna da vesile olmasını diliyoruz, bekliyoruz. Ülkemizin huzura, barışa, halklarımızın birlikteliğine çok büyük bir ihtiyacı var. Artık bayramdan sonra bu somut adımların gelmesini bekliyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, ilk çağrıdan itibaren 18 ay geçtiğini hatırlatarak, "Önce bir zihinlerin bunu kabul etmesi lazım. Orada gerçekten dikkate değer, Türk siyasi tarihini değiştirebilecek bir açıklamaydı, o yapıldı. Ama 18-19 ay, belki 20 ay içerisinde bunların yapılması bile çok büyük bir değişim ve dönüşüm olarak alıyoruz. Hiç kolay değil. Meclis önemli görevi yerine getirdi. Bunun devam etmesi lazım. Bayramdan sonra önemli adımların atılacağını da düşünüyoruz. Artık altyapı da oluşmaya başladı. Toplumsal huzurun sağlanmasında bir yerden başlandı. İnşallah çözüldükten sonra çok daha rahat mesafeler katedilecektir" diye konuştu.

AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMA

MHP heyeti, daha sonra AK Parti heyetini kabul etti. Zühal Topcu, "İç yapıdaki bütünlüğü sağlamamız lazım. Kimse kimse için kolaylıkla yardımda bulunmuyor. Bu devletin içinde yaşayan, tarihini bilen, tarih ve sosyoloji oluşturan bütün fertlerin beraber aklımızı başımıza devşirip birlikte bütünlük içinde yaşamamız gerekiyor. Biz yaşamayınca birileri mutlaka müdahale ediyor. Dikkat etmek lazım" dedi.

AK Partili Kerem Ali Sürekli de "İçeride birliğimizi tahkim etmemiz lazım. İç cepheyi güçlendirmemiz lazım. İnşallah onu da yapacağız. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de MHP teşkilatlarının da bayramını tebrik ediyoruz. Geçen yıldan bu yana olumlu gelişmeler var. Dünya barışı açısından, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan sıkıntıların bir nebze olsun giderilmiş olmasından memnunuz ama hedefimiz inşallah gelecek bayramlarda hiçbir coğrafyada hiçbir sıkıntı olmasın. Dünyada mazlumların sıkıntıları sona ersin. Filistin'deki, Gazze'deki sorunlar tamamen bitsin. Barış hakim olsun. Birlik ve beraberlik hakim olsun. Bunun yolu da ülkemizde güçlü olmaktan geçiyor" dedi.

CHP HEYETİ İLE BAYRAMLAŞMA

MHP heyeti, ardından Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetlerini ve sonra da CHP heyeti kabul etti. CHP heyetinde Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı. CHP'li Kasap, "Bayram yakınlaşma demektir. Biz istişare ve dayanışma kültürü geliştirmemiz gerekiyor. Siyasi partilerin oluş amacı o. Yoksa bir yerlere çekmek bir yerlere taşımak değil" dedi.

Zühal Topcu da "Terörsüz Türkiye'yi sizin katkılarınızla hep birlikte hem iktidar hem muhalefet olarak hep birlikte el taşın altına kondu. Ortak kararlar alındı. Meclis'te raporlar hazırlandı. Ortak paydada birleşildi. Gönül istiyor ki aslında hep öyle olsun. Sağduyu hakim olsun. Özellikle Terörsüz Türkiye gibi bir problemin çözümüne yaklaşılan bir yerde küreselleşmenin özellikle düzensiz bir dünya düzeninin baskın olmaya başladığı bir çağda gerçekten sağduyunun, ortak aklın baskın gelmesi lazım" dedi.

Gizem KARADAĞ-Mikail KARAMAN/ANKARA,