MHP'den Bahçeli'ye Destek Açıklaması - Son Dakika
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Politika

MHP'den Bahçeli'ye Destek Açıklaması

Semih Yalçın, Bahçeli'ye yönelik asparagas haberlere karşı suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

14.09.2024 15:22
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli hakkında asparagas haberler ve paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere; varlığını, milletin bekası ve devletin payidar olması yolunda hizmete adamış şahsiyetlerin, milletimizin bağrından çıkan kıymetlerin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Mesuller ve failler hakkında savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, sosyal medya mecralarının toplum ahlakını ve milli değerleri tehdit ettiğini belirterek, "Dijitalleşen gündelik hayatımızda yalnızlaşan bazı insanlar, ruhi ihtiyaçlarını akıllarınca sosyal medyada sosyalleşerek gidermeye çalışmaktadır. Toplumda bir çeşit psikolojik kopuşun sürüklediği bu insanlar, her türlü tahrik ve yönlendirmeye açık ve müsait vaziyete gelmektedir. İşte bu tipler; ahlakı değil çıkarı önceleyen CHP, DEM Parti ve TİP gibi sosyalist ve Marksist siyasi partilerle bunların medya denizinde avlanan balıkçılarının oltasına takılmaktadır. Manipülasyon ve tahrike müsait sosyal medya kullanıcıları, bot hesaplara karıştırılarak adı geçen siyasi partilerin sofralarının katığı, çıkarlarının malzemesi veya piyonu durumuna düşmektedir" ifadelerini kullandı.

'İTİBAR SUİKASTI PEŞİNDELER'

Türkiye'de sosyal medya platformlarında oluşan taşkınlara kanal açan gazete ve televizyonların başını, CHP destekçisi medyanın çektiğini belirten Yalçın, "Genel Başkanımız hakkında, 'Devlet Bahçeli öldü mü' sorusunu hiçbir insani ve ahlaki endişe taşımadan ortaya atan bu seviyesiz medya organları, aynı uydurma ve asparagas sorunun cevabını da bizzat vermektedir. Hem bu tür alçakça asparagas haberler alçakça ortaya atılmakta, hem de sosyal medya farelerinin önceden planlanarak çeşitli mecralarda yayımlanan hakaret ve küfürleri bot hesaplar eşliğinde derhal kamuoyuna servis edilmektedir. Günlerdir sefil manipülasyonlar ve dedikodu haberleri tertip edilerek alçakça Genel Başkanımıza saldırılırken; bırakınız bir siyasi parti liderini, herhangi bir insan veya ülkesini seven herhangi bir politikacı için kaleme ve ağza alınmayacak, ifade edilemeyecek şerefsizce hakaretler sıralanmaktadır. Şeref ve haysiyet yoksunları, itibar suikastı peşindedir" açıklamasında bulundu.

Yalçın, partisinin sosyal medyadaki kirliliğe ve yalan haberlere karşı mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Sosyal medyada oluşan bataklıkların kurutulması, sanal batakhanelerin bir daha işlemeyecek duruma gelmesi için mücadelemizi amansızca sürdüreceğiz. Türk siyasetini kirleten ahlak dışı muhalefet yöntemlerine karşı duruşumuzu tutarlılıkla devam ettireceğiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere; varlığını, milletin bekası ve devletin payidar olması yolunda hizmete adamış şahsiyetlerin, milletimizin bağrından çıkan kıymetlerin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Mesuller ve failler hakkında savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. Diğer taraftan ekranlarda ve sosyal medya platformlarında her geçen gün artan kirlilik ve itibar suikastlarına son vermek üzere gayret sarf eden RTÜK'e de teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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