MHP'den Beka Uyarısı: Terör Kökten Çözülmeli - Son Dakika
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MHP'den Beka Uyarısı: Terör Kökten Çözülmeli

MHP\'den Beka Uyarısı: Terör Kökten Çözülmeli
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Amasya il kongresinde Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi ve terör sorununu kökten çözmesinin bekâ meselesi olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye yasasında af olmadığını vurguladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Türkiye'nin iç cephesini tahkim etmesi ve terör meselesini kökten çözmesi ertelenemez bir beka sorunudur" dedi.

Hamit Kaplan Spor Salonu'na düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Amasya il kongresine katılan Genel Sekreter Büyükataman, Türkiye'nin etrafındaki savaş ve çatışma ortamına değinerek, "Coğrafyamız istikrarsızlığın pençesine, savaşa ve kaosa mahkum edilmek istenmektedir. Böyle bir ortam karşısında Türkiye'nin iç cephesini tahkim etmesi ve terör meselesini kökten çözmesi ertelenemez bir beka sorunudur" diye konuştu.

Terör belasını toplum hayatından bütünüyle çıkarmayı amaçlayan terörsüz Türkiye hedefiyle TBMM'de kabul edilerek yasalaşan kanuna ilişkin görüşlerini anlatan MHP'li Büyükataman, "Bu kanun çerçevesinde terör saldırısı talimatı verenlerle güvenlik güçlerimizi şehit edenlere yönelik herhangi bir af veya muafiyet düzenlemesi söz konusu değildir. Devletimiz terörsüz Türkiye sürecini büyük bir titizlikle, kararlılıkla yürütmektedir. Terörsüz Türkiye bir taviz değil. Terörü tüm argümanlarıyla tasfiye etme süresidir. Kırmızı çizgilerimizden ödün vermemiz asla söz konusu değildir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin terörle mücadele konusundaki duruşu tartışmasızdır" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Sakızcı'nın il başkanlığına aday gösterildiği kongreye çok sayıda partilinin yanı sıra MHP MYK üyesi Şuayip Ak ile AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmet Büyükataman, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Beka Uyarısı: Terör Kökten Çözülmeli - Son Dakika

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