MHP\'den Deprem İzalatörü Teklifi

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; 4 kattan fazla yapılı olacak binalarda deprem izolatörlerinin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi amacıyla İmar Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi sundu.

MHP'li Özdemir TBMM'ye sunduğu kanun teklifi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "17 Ağustos 1999 depreminin endüstrileşmenin ve şehirleşmenin en yoğun olduğu Marmara Bölgesinde meydana gelmiş olması, can kaybının ve hasarın çok büyük olmasına sebep olmuştur. Depremin ekonomik maliyeti de çok yüksek olmuştur. Uluslararası kuruluşların Afet veri tabanlarında yer alan bilgilere göre 17 Ağustos 1999 depremi, dünyada 1900-2009 yılları arasında meydana gelen depremler arasında 20 milyar dolar ile, çok büyük ölçüde ekonomik kayıp oluşturan altıncı büyük deprem olarak belirlenmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17 civarında Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde yaşanan deprem ve sonrasında saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem 10 ilimizde şiddetli yıkıma neden olmuştur. Depremin oluşumunun engellenmesi mümkün olamayacağından deprem etkisiyle meydana gelebilecek kayıpları azaltmak için izlenmesi gereken tek yol, deprem riski altındaki binalarda çevresel ve yapısal bilinçli yöntemlerle gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Ülkemizde yaşanan orta ve büyük ölçekteki birçok depremi yol açtığı can ve mal kayıpları, özellikle depremden hemen sonra da kullanılmaya devam etmeleri gereken tesisleri sismik performansının iyileştirilmesindeki önemini arttırmaktadır. Deprem yalıtımlı binalarda yapısal hareketlerin kontrolü, yapısal temelde veya yapı içinde özel olarak tasarlanmış bir ara yüz ile, yani zeminden iletilen kuvvetleri azaltabilecek şekilde, izolatör ekipmanları ile gerçekleştirilmektedir. Bu sismik izolatörler temel seviyesinde kullanıldığı için deprem yükünün burada absorbe edilmesini ve üst katlara deprem yükünün çok azalmış olarak iletilmesini sağlamaktadır. Sismik izolatör uygulaması ülkemizde alınan çok yerinde bir kararla birinci ve ikinci deprem bölgelerinde inşa edilecek 100 ve daha üzeri yatak kapasiteli hastanelerde kullanımını zorunlu hale getirilmiştir. Kanun teklifiyle, yukarıda arz ve izah ettiğimiz gerekçelerle depremin neden olacağı etkileri azaltmak amacıyla ülkemizdeki özellikle birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan illerimizde 4 kattan fazla yapılı olacak binalarda deprem izolatörlerinin kullanılması zorunlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ