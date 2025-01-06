MHP'den gündem yaratacak 'af' açıklaması: Hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz - Son Dakika
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Politika

MHP'den gündem yaratacak 'af' açıklaması: Hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İnfaz yasası düzenlemesi yapılırken, sağlık sorunu yaşayan, yaşlı ve hasta olan kişilerin infazının ertelenmesi gerekiyor" dedi. Yıldız, böyle bir infaz ertelemesinden terör örgütlerinin yararlanma ihtimaline ilişkin ise "Hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

06.01.2025 23:04
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tv100 yorumcusu Sinan Burhan'a af konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN, YAŞLI VE HASTALARIN İNFAZININ ERTELENMESİ GEREKİYOR"

Yıldız yaptığı açıklamada, "Öncelikle bunun altını çizelim. İnfaz yasası parçalı bir şekilde çok değişti. Dolayısıyla bunun bütün olarak ele alınması gerekiyor. Ayrıca yeni anayasa, siyasi partiler yasası gibi konularında ele alınması gerekiyor. Ayrıca infaz yasası düzenlemesi yapılırken, sağlık sorunu yaşayan, yaşlı ve hasta olan kişilerin infazının ertelenmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"HİÇBİR GÖRÜŞ, İDEOLOJİ, ÖRGÜT DIŞARIDA BIRAKILAMAZ"

Yıldız, ayrıca Sinan Burhan'ın 'Bu kapsamda bir düzenleme olursa FETÖ ve benzeri örgütler yararlanır mı?'sorusuna ise, "Biz hiçbir din, ideoloji, siyasi görüş fark etmeksizin herkesin hukuk önünde eşit davranmak zorundayız. Bu isimler de yararlanır. Hukukun evrensel prensibidir. Hasta ve yaşlı olan ve adli tıp raporuyla, doktorlarla, 'bu yaşamına devam edemez' denilenlerle ilgili eğer adli tıpta böyle bir karar verirse infaz ertelemesi yapılabilir. Bu yapılırken de hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz" açıklamasına yer verdi.

MHP\'den gündem yaratacak \'af\' açıklaması: Hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz

Milliyetçi Hareket Partisi, Feti Yıldız, Politika, Güncel, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den gündem yaratacak 'af' açıklaması: Hiçbir görüş, ideoloji, örgüt dışarıda bırakılamaz - Son Dakika

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