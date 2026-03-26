Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

26.03.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'la devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin şu anda anlaşma yapmak için istekli olduğunu savundu. Trump, "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor. Olanları gören herkes neden anlaşma yapmak istediklerini anlar" dedi. Trump ayrıca İran konusunun uzun sürmeyeceğini belirterek, "Yakında bitecek" ifadesini de kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada İran'la devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN BENİMLE ANLAŞMA YAPMAK İÇİN YALVARIYOR"

İran anlaşma yapmazsa ABD'nin sürekli saldırılarıyla karşı karşıya kalacağını belirten Trump, "Onlar aptal değil, aslında bir bakıma çok zekiler. Onlar harika müzakereciler" dedi. Trump, "İran anlaşmayı dört hafta önce yapmalıydı" ifadelerini kullanırken, Tahran yönetiminin şu anda anlaşma yapmak için istekli olduğunu savundu. ABD Başkanı konuşmasında, "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor. Olanları gören herkes neden anlaşma yapmak istediklerini anlar" dedi.

"YAKINDA BİTECEK"

Sürecin hem diplomasi hem de askeri baskı ile ilerlediğini vurgulayan Trump, "İran rejimi artık kesin bir şekilde yenildiklerini kabul ediyor. Bunun bir felaket olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden bizimle konuşuyorlar, aksi takdirde konuşmazlardı" diye konuştu.

Anlaşma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını da ifade eden Trump, İran'ın doğru anlaşmayı kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. Trump ayrıca İran konusunun uzun sürmeyeceğini belirterek, "Yakında bitecek" dedi.

"NATO YARDIMIMIZA GELMEDİ"

Trump, NATO'nun İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye yardım etmediği için hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "25 yıl önce NATO kağıttan bir kaplan dedim, ama daha da önemlisi biz onların yardımına koşarız ama onlar bizim yardımımıza gelmez dedim ve yardımımıza gelmediler" dedi. Trump öte yandan, "İngiltere bu işe karışmak istemedi. Biz de onların savaşlarına karışmak istemiyoruz. İngiltere'nin uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak kalıyor" dedi.

WİTKOFF: İRAN'A BİR MESAJ İLETTİK

Toplantıda söz alan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'a teklif edilen 15 maddelik anlaşma planına dair "Çatışmanın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesinde rol almak isteyenler bizimle temas kurdu. Dış politika ekibiyle birlikte bir barış anlaşmasının çerçevesini oluşturan 15 maddelik bir eylem planı sunduk. Bu İran'a arabulucu olarak hareket eden Pakistan hükümeti tarafından iletildi" dedi.

Witkoff ayrıca, "İran'a bir mesaj ilettik; bir kez daha bizim hakkımızda yanlış bir hesabın içine düşmeyin." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 18:57:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.