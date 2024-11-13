MHP'den Kayıt Dışı İstihdam Vurgusu - Son Dakika
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Politika

MHP'den Kayıt Dışı İstihdam Vurgusu

MHP\'den Kayıt Dışı İstihdam Vurgusu

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2025 bütçesinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasını destekledi.

13.11.2024 17:54
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Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında, "Kayıt dışı istihdamın azaltılması için kaynak ayrılmasını olumlu karşılıyoruz" dedi.

Genç işsizlik oranının düşürülmesi ve kadın iş gücünün katılımının ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini söyleyen Baki Ersoy, "Bakanlığımız, toplumun her kesimini kapsayan önemli görevleri yerine getiren bir bakanlık olarak hem istihdam politikaları hem de sosyal güvenlik alanındaki çalışmalarıyla halkımızın refahını artırmayı amaçlamaktadır. Bütçenin her bir kalemi, ülkemizin ekonomik kalkınması, toplumsal dayanışma ve iş barışının sağlanması için kritik öneme sahiptir. Sayın bakanım, sunumunuzdan yaptığım çıkarımla, bu dönemin bütçesinin temel kalemleri; istihdam oluşturma ve işsizlik oranlarını düşürme çalışmalarıdır. Genç işsizlik oranının azaltılması ve kadınların iş gücüne daha fazla katılımının sağlanması, ekonomik büyümemizi sürdürülebilir hale getirecektir. 2025 bütçesinde gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik çeşitli istihdam programlarına önemli pay ayrıldığını görüyoruz. Tüm bunlardan daha kıymetlisi, mevcut hedeflerin, işsizlik oranlarını kalıcı bir şekilde düşürmeyi hedefleyen bu programların yanı sıra, aynı zamanda iş gücünün kalitesini artıracak eğitim ve mesleki gelişim kurslarını da içermesidir. Sayın bakanım, Bakanlığımız, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. İmkanlar dahilinde sağlanan destekler için sizlere teşekkür ederiz. Pandemi, doğal afetler gibi tüm olumsuzluklara rağmen prim ödemelerinde iyileştirmeler yapılarak, daha geniş kesimlerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması oldukça kıymetlidir. Özellikle engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız ve dar gelirli ailelerimiz için sosyal yardım programlarına ayrılan kaynaklar, toplumun her kesiminin refahını artırmayı amaçlamaktadır. Detaylı sunumunuzdan da anlaşılıyor ki; bu bütçe, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini koruyacak şekilde hazırlanmış ve ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında olma ilkesine dayanmıştır" dedi.

Ersoy, kayıt dışı istihdamın azaltılması için kaynak ayrılmasını olumlu bulduklarını söyleyerek, "Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükseltilmesi, Bakanlığımızın her zaman öncelik verdiği bir alan olmuştur. 2025 yılı bütçesinde bu konuya ayrılan kaynaklar, iş yerlerindeki güvenlik önlemlerini artırmayı ve iş kazalarının azaltılmasını hedeflemektedir. Denetimlerin sıklaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan personelin eğitimi ve farkındalık çalışmalarıyla iş kazalarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hem çalışanlarımızın hem de ekonomimizin en temel ihtiyaçlarından biridir. Diğer yandan, kayıt dışı istihdam, maalesef devam eden sorunlarından biridir. Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak amacıyla 2025 bütçesinde kapsamlı bir kaynak ayrılmasını oldukça olumlu karşılıyoruz. Kayıt dışı istihdamın azaltılması, hem sosyal güvenlik sistemimizin gücünü artıracak hem de devletimizin vergi kaybını önleyecektir. Bu kapsamda, işverenlerin kayıtlı işçi çalıştırmaları yönünde teşvik edilmesi ve kayıt dışı çalışanların haklarının korunması da büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız, çalışma hayatının gelecekteki dinamiklerini göz önünde bulundurarak önemli adımlar atmaktadır. Özellikle dijitalleşme, uzaktan çalışma ve esnek çalışma modelleri gibi yeni nesil iş düzenlemelerine yönelik olarak çalışmalar yapılmakta ve 2025 bütçemizde bu alanlara özel önem verilmektedir. Çalışanlarımızın yeni iş modellerine uyum sağlayabilmeleri için dijital beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. Bu çerçevede dijital eğitim ve iş geliştirme programları devreye alınarak ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının güçlendirilmesi için tüm adımların atıldığını söyleyen Ersoy, "Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın 2025 yılı bütçesi, halkımızın refahını artırmayı, iş gücümüzü güçlendirmeyi ve sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bütçenin kabulü, Türkiye'nin iş gücü piyasasını geliştirecek, sosyal adaleti pekiştirecek ve toplumun her kesimine daha iyi bir gelecek sunacaktır. Bakanlığımızın çalışmaları ve hedefleri, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirmek için gerekli tüm adımları atmaktadır. Bu vesileyle, bu duygu ve düşüncelerle başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlarımızın genel müdürlerine, tüm bürokratlarına ve çalışanlarına azimli çalışmalarından ve taleplerimize karşı duyarsız kalmamalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. 2025 yılı bütçemizin vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'den Kayıt Dışı İstihdam Vurgusu - Son Dakika

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