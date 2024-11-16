MHP\'den Milletvekilliği Dokunulmazlığına Yeni Düzenleme Önerisi

Politika

Milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği ya da propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını aktaran MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır" dedi.

"Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" çerçevesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Sakarya'ya geldi. Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Salonu'nda Düzce ve Bolu teşkilatlarının katılımıyla gerçekleşen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın sadece seçim için değil ülkeye iç ve dış kaynaklı kötü tutumlar karşısında milli ve ahlaki bir duruş olduğunu ifade etti. Yıldız, "Biz Cumhur İttifakı olarak özellikle seçim kanununda önemli değişikler yaptık. 40 yıldır devam eden bir barajı yüzde 7'ye düşürdük. Büyük haksızlıklara sebep olan artık oy uygulamasına son verdik. Her seçimden sonra bir tartışma başlıyor. Örgütler, yasa dışı silahlı terör örgütü özellikle milletvekilliği seçimlerinde kendince kendine hizmet etmiş eski militanlarını ceza almış olsa bile aday gösteriyor bazı yerlerde ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için YSK adaylık karşısında aday olamaz diye herhangi bir direnç gösteremiyor. Bundan faydalanan örgütler, gerek belediyelerde gerek milletvekili seçimlerinde daha sonradan aldıkları cezalar kesin hüküm haline geldiklerinde elbette milletvekili sıfatını ve belediye başkanlığını kaybediyor ve bu seferde kıyameti koparıyorlar. "Efendim gözünüz neredeydi?, Bunu aday yapmasaydınız?" gibi tartışmalar çıkıyor. Bu tartışmaları bitirmek için öncelikle yapacağımız şey; biz bunu MHP olarak teklif edeceğiz ve bu hususlarda yeni kriterler getireceğiz" dedi.

"Milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır"

Milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği yada propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını aktaran Yıldız, "Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır" diye konuştu.

"Hakaretsiz, tertemiz bir sosyal medya alanı oluşturmak zorundayız"

Sosyal medya hususuna ilişkin konuşan Yıldız, "Her birimiz çocuklarımız dahil sosyal medyayı kullanıyor. Hakaretler, tehditler almış başını gidiyor ve biz bu hususta bir düzenleme yaptık. Ancak görüldüğü kadarıyla düzenlemeyi yaparken de malum çevreler kıyameti kopardı. 'Basına sansür geliyor, muhaliflerin sözü kısılacak' gibi ipe sapa kalmaz, gerçeklerle alakası olmaya şeyler söylendi. İnşallah bu düzenlemeyi tekrardan ele alıp gerçekten ifade hürriyetinin önüne geçmeyen, insanların özel hayatını sıkıntıya sokmayan, hakaretsiz, tertemiz bir sosyal medya alanı oluşturmak zorundayız. Bu hususta da çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA