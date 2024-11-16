MHP'den Milletvekilliği Dokunulmazlığına Yeni Düzenleme Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'den Milletvekilliği Dokunulmazlığına Yeni Düzenleme Önerisi

MHP\'den Milletvekilliği Dokunulmazlığına Yeni Düzenleme Önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terör örgütü üyeliği veya propagandası yapmış kişilerin milletvekilliği dokunulmazlığı konusundaki sorunları ele alarak, bu konuda yeni kriterler getireceklerini açıkladı. Ayrıca sosyal medya alanında hakaretsiz bir ortam oluşturulması gerektiğini vurguladı.

16.11.2024 15:39  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği ya da propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını aktaran MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır" dedi.

"Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" çerçevesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Sakarya'ya geldi. Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Salonu'nda Düzce ve Bolu teşkilatlarının katılımıyla gerçekleşen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın sadece seçim için değil ülkeye iç ve dış kaynaklı kötü tutumlar karşısında milli ve ahlaki bir duruş olduğunu ifade etti. Yıldız, "Biz Cumhur İttifakı olarak özellikle seçim kanununda önemli değişikler yaptık. 40 yıldır devam eden bir barajı yüzde 7'ye düşürdük. Büyük haksızlıklara sebep olan artık oy uygulamasına son verdik. Her seçimden sonra bir tartışma başlıyor. Örgütler, yasa dışı silahlı terör örgütü özellikle milletvekilliği seçimlerinde kendince kendine hizmet etmiş eski militanlarını ceza almış olsa bile aday gösteriyor bazı yerlerde ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için YSK adaylık karşısında aday olamaz diye herhangi bir direnç gösteremiyor. Bundan faydalanan örgütler, gerek belediyelerde gerek milletvekili seçimlerinde daha sonradan aldıkları cezalar kesin hüküm haline geldiklerinde elbette milletvekili sıfatını ve belediye başkanlığını kaybediyor ve bu seferde kıyameti koparıyorlar. "Efendim gözünüz neredeydi?, Bunu aday yapmasaydınız?" gibi tartışmalar çıkıyor. Bu tartışmaları bitirmek için öncelikle yapacağımız şey; biz bunu MHP olarak teklif edeceğiz ve bu hususlarda yeni kriterler getireceğiz" dedi.

"Milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır"

Milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği yada propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını aktaran Yıldız, "Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır" diye konuştu.

"Hakaretsiz, tertemiz bir sosyal medya alanı oluşturmak zorundayız"

Sosyal medya hususuna ilişkin konuşan Yıldız, "Her birimiz çocuklarımız dahil sosyal medyayı kullanıyor. Hakaretler, tehditler almış başını gidiyor ve biz bu hususta bir düzenleme yaptık. Ancak görüldüğü kadarıyla düzenlemeyi yaparken de malum çevreler kıyameti kopardı. 'Basına sansür geliyor, muhaliflerin sözü kısılacak' gibi ipe sapa kalmaz, gerçeklerle alakası olmaya şeyler söylendi. İnşallah bu düzenlemeyi tekrardan ele alıp gerçekten ifade hürriyetinin önüne geçmeyen, insanların özel hayatını sıkıntıya sokmayan, hakaretsiz, tertemiz bir sosyal medya alanı oluşturmak zorundayız. Bu hususta da çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Feti Yıldız, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, sakarya, Hukuk, Terör, Medya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Milletvekilliği Dokunulmazlığına Yeni Düzenleme Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
19:31 TCMB’den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı
19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:54 İstanbul bu akşam kıpkırmızı Trafik adeta kilitlendi İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi
18:40 Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı Gole giderken bir anda açıldı Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı! Gole giderken bir anda açıldı
18:27 Bakan Yumaklı’dan “Köfteci Yusuf“ açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
18:23 Kanseri yenmeyi başardı Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor
18:23 Jake Paul’u tokatlayan Mike Tyson’dan açıklama var Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var
18:02 Canan Karatay’dan olay yaratan ’aşı’ çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz Canan Karatay'dan olay yaratan 'aşı' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz
17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:44 Araç muayene ücretlerine büyük zam Araç muayene ücretlerine büyük zam
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 16:07:43. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'den Milletvekilliği Dokunulmazlığına Yeni Düzenleme Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.