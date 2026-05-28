MHP'li Topcu: Terörsüz Türkiye fırsata çevrilmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bir annenin bir gözyaşı damlasını bile artık yüreğimiz kaldırmıyor. veya bir tane yavrumuzun şehit edilmesine artık gerçekten tahammülümüz kalmadı. Bunun için de o zaman bunu fırsata çevirmek lazım." dedi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma programları kapsamında, MHP Genel Merkezi'ni, DSP, DEM Parti ve AK Parti heyetlerinin ardından, sırasıyla Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri ziyaret etti.

MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki karşılama heyetinde, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı.

Terörsüz Türkiye sürecini destekleyen partilere teşekkür etti

Topcu, Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin başkanlığındaki Saadet Partisi heyetinin ziyaretinde, bayramların Türk toplumunun temel değerleri olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye çağrısının bütün siyasi partiler tarafından karşılık gördüğünü ifade eden Topcu, bu yaklaşımı gösteren partilere MHP adına teşekkür etti.

Verilen desteğin ülkenin menfaati için olduğunu belirten Topcu, "Bir annenin bir gözyaşı damlasını bile artık yüreğimiz kaldırmıyor. veya bir tane yavrumuzun şehit edilmesine artık gerçekten tahammülümüz kalmadı. Bunun için de o zaman bunu fırsata çevirmek lazım." dedi.

"İnşallah Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı konuşacağız"

MHP heyeti daha sonra DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca başkanlığındaki heyetle de bayramlaştı.

Ziyarette, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinen Karaca, Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışma döneminde yeterli mesafenin alınamadığını öne sürdü.

Bir sonraki bayramda söz konusu sorunun çözülmesi temennisinde bulunan Topcu, "İnşallah Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı konuşacağız, hangi stratejik adımlar atılmalı, onları konuşacağız. Bu iş bitmiş olacak. Çok önemli bir adım atıldı, Meclis'ten rapor çıktı. Artık devlet projesi olarak devletin yürüttüğü proje." diye konuştu.

"Sağduyunun ve ortak aklın baskın gelmesi lazım"

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir'den oluşan CHP heyeti de MHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, ziyarette, "Terörsüz Türkiye'nin çözümüne yaklaşılan bir yerde, düzensiz bir dünyanın baskın olmaya başladığı bir yerde sağduyunun ve ortak aklın baskın gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

CHP Kütahya Milletvekili Kasap da Topcu'nun ifadelerini destekleyerek, şunları söyledi:

"Tersten söylersek, terörlü Türkiye'yi biz de istemiyoruz. Zengin, müreffeh bir coğrafya olmamız tek temennimizdir. Kavga etmeyeceğimiz, ana ilkenin Türkiye'nin huzuru, barışı ve refahı olacağı güne gelmesi için biz de elimizi değil, gövdemizi bile taşın altına koymak için hazırız."

MHP'yi son olarak Genel Başkan Yardımcısı Burçak Başbuğ Erkan başkanlığındaki Gelecek Partisi heyeti de ziyaret etti.