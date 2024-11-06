MHP'den Yabancı Fonlu Medyaya Lisans İptali Teklifi - Son Dakika
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Politika

MHP'den Yabancı Fonlu Medyaya Lisans İptali Teklifi

MHP\'den Yabancı Fonlu Medyaya Lisans İptali Teklifi

MHP'li İsmail Özdemir, yabancı fon alan medya kuruluşlarının lisans iptali için kanun teklifi verdi.

06.11.2024 16:09
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı vakıf ve derneklerden fon alan medya kuruluşları ve yayın organlarının lisanslarının iptali için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İçişleri Bakanlığı'na verdiği soru önergesinin ardından Meclise yabancı fon alan medya kuruluşlarının lisanslarının iptali için kanun teklifi verdi. Özdemir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son yıllarda bazı yabancı vakıf ve derneklerin farklı gerekçelerle ülkemizde faaliyet gösteren bazı yayın kuruluşları ve medya organlarını fonladığına dair bilgiler sıklıkla kamuoyuna yansımıştır. Fon alan kuruluşların da Türkiye'nin milli güvenliği aleyhine faaliyetler yürüttüğü anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımıza verdiğimiz soru önergesinin ardından yabancı vakıf ve derneklerden fon alan medya kuruluşları ve yayın organlarının RTÜK denetim ve onayına haiz lisanslarının iptal edilmesine dair kanun teklifimizi de Meclise sunduk. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'den Yabancı Fonlu Medyaya Lisans İptali Teklifi - Son Dakika

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