MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM Başkanı Seçimi\'nde Kadir Özkaya\'yı tebrik etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Seçimi'nde başkan seçilen Kadir Özkaya'yı tebrik etti.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AYM'ye başkan seçilen Kadir Özkaya'yı X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca bugün yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Seçiminde Başkanlığına Sayın Kadir Özkaya seçilmiştir. Sayın Özkaya'yı tebrik eder, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ideal yerine taşınmasında verdiği emekler için teşekkürler ederiz." - ANKARA
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, 'Herkes için insan hakları' sloganıyla bir araya geldi. Kreuzberg semtinde toplanan göstericiler, Adalbert Caddesi'nde ele ele tutuşarak 'ırkçılığa karşı insan zinciri' oluşturdu. Göstericiler, dövizlerle ırkçılığa karşı mesajlarını iletti.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Etkinliğe katılanlar aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Bazı kişilerin bölücü terör örgütü lehine slogan atması ve polise taş atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti ve terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Karaaslan, seçim sürecini yoğun bir tempo içerisinde sürdürdüklerini söyledi. Belediye başkanlığının sorumluluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Etkinlik sırasında terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, polis müdahale etti ve 166 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde muhafaza edilen ürünlerin tespitine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 250 bin muhtelif eşya, 35 ton deterjan, 15 bin kozmetik ürünü, 3 bin elektronik eşya ve 240 kilogram boya ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde halk pazarı ve ilçe esnafını ziyaret etti. Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi. İlçenin tarım potansiyelini vurgulayan Alemdar, çiftçinin yanında olacaklarını belirtti. Alemdar, seçim sonrası ilçenin gelişimi için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler'i down sendromlu çocuklar karşıladı. Bayburt Valiliği önünde çiçek takdim edilen Bakan Güler, Valilik ziyaretinin ardından şehit ailesi ziyareti yapacak ve iftarını şehit aileleri ve gazilerle birlikte gerçekleştirecek.
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