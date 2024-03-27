MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: İstanbul ve Ankara'da belediye başkanları görevlerini yerine getiremiyor - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: İstanbul ve Ankara'da belediye başkanları görevlerini yerine getiremiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: İstanbul ve Ankara\'da belediye başkanları görevlerini yerine getiremiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesinde Cumhur İttifakı'nın sandık görevlileriyle bir araya geldiği toplantıda, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin beş yıllık süre içinde görevlerini yerine getiremediklerini belirtti. Özdemir, İstanbul'da yaşanan sorunları ve belediye başkanının tatillerle vakit geçirmesini eleştirirken, Ankara'da da benzer bir durumun olduğunu ve kentin beş yılını heba ettiğini ifade etti. Ayrıca, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili olarak da eleştirilerde bulundu.

27.03.2024 00:09  Güncelleme: 00:10
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Beş yılı heba olmuş dünyanın en büyük Türk İslam şehri ve Fatih'in emaneti olan İstanbul'da milletimizden aldığı emaneti layıkıyla yerine getiremeyen bir belediye başkanı gerçeği karşımızda duruyor." dedi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, Pınarbaşı ilçesinde Cumhur İttifakı'nın sandık görevlileriyle toplantıda bir araya geldi.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, sandık görevlilerinin önemli sorumlulukları olduğunu, vatandaşların iradelerinin sağlıklı bir biçimde neticelenmesi, tespiti ve bunların tutanaklara işlenmesinin önem taşıdığını belirtti.

CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin içler acısı bir durumda olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Özellikle bir haftadan bu yana bilhassa CHP'nin bazı adaylarının son derece rezil ifadelerle Türk milletine ve Türkiye'ye karşı ne kadar uzak olduğunu gösterdikleri bir dönem yaşıyoruz. İstanbul'da nelerin olduğu hepimizin malumu. Beş yılı heba olmuş dünyanın en büyük Türk İslam şehri ve Fatih'in emaneti olan İstanbul'da milletimizden aldığı emaneti layıkıyla yerine getiremeyen bir belediye başkanı gerçeği karşımızda duruyor. Bu belediye başkanı İstanbul'a hizmet edip Türklüğün en büyük şehrini daha ileri bir seviyeye taşıyacağı yerde vaktinin büyük bir çoğunluğunu tatillerde ya denize girerek ya da kayak yaparak geçirmekte. İstanbul kara teslim oldu. İstanbullular karla boğuşurken bu şahıs, yabancı büyükelçiler ile pahalı restoranlarda yemek yemeyi tercih etti. Bir bakıma İstanbul'u kaderine terk etti. Şimdi ise seçim sathına girdiğimiz bu süreçte algı oyunları ile belediyenin bütün imkanlarını Türkiye'nin en büyük riskleri arasında yer alan deprem gerçeğini yok sayarak İstanbul'u depreme hazırlamak yerine İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek yerine sadece kendi tanıtımını, yapmadığı işlerle beraber atmadığı temel atma törenlerinin tanıtımını yapmakla vakit harcıyor."

-"Size yakışan PKK terör örgütünün uzantılarıyla beraber olmaktır"

Ankara'da da durumun aynı olduğunu, burada da kentin 5 yılının heba edildiğini belirten Özdemir, "Ankara deseniz emin olun daha vahim bir halde. Vazifemiz itibarıyla Ankara'da yaşıyoruz ama eminim ki hepiniz sizler de zaman zaman Ankara'ya gidip geliyorsunuz ve Ankara'nın halini görüyorsunuz. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Yolların ortasında bulunan ağaçların, çiçeklerin, bitkilerin dahi kurutulduğu bir belediyecilik anlayışıyla Ankara da ne yazık ki beş yılını heba etmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP tarafından temsil edilen tüm büyükşehir belediyelerinde aynı sıkıntıların baş gösterdiğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Bunlar arasında iki tanesi var ki son derece rezil bir ifadeyle, rezil bir tavırla bugün hepimizin karşısında bulunuyor. Bunlardan ilki Mersin Büyükşehir Belediyesi. Eminim hepiniz görmüşsünüzdür. Mersin Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz kanuni olarak Türkiye'de bulunan her hususi yahut resmi aracın plakasının başında TR ibaresi yer alır. Bu TR ibaresinin siyah boyalarla silindiğini bizler görüyoruz. Niye? Çünkü oradaki terör örgütünün yandaşları rahatsız olmasınlar diye. Çünkü Mersin'i temsil eden bu zihniyetin kendisini terör örgütüne ne derecede borçlu hissettiğini göstermesinin bir yansıması olarak bunu yaptığını bizler gözlemliyoruz. Peki mesele sadece Mersin'de mi sınırlı kaldı? Hayır. Mersin'in hemen yanı başındaki bir başka büyükşehir ilimiz Adana'da da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı son derece rezil ifadeler kullandı. Bu şahsa göre Taş Medreseliler kendisinin kardeşi olamazmış. Zaten seninle kardeş olmak isteyen yok. Size yakışan PKK terör örgütünün uzantılarıyla beraber olmaktır, onlarla yol yürümektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: İstanbul ve Ankara'da belediye başkanları görevlerini yerine getiremiyor - Son Dakika

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